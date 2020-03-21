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1:44   21 Марта 2020
Общество

Глава ВОЗ объяснил, почему во время пандемии нужно воздержаться от курения

Глава ВОЗ объяснил, почему во время пандемии нужно воздержаться от курения

Иммунная система в условиях распространения коронавирусной инфекции должна нормально функционировать. В связи с этим следует воздержаться от употребления алкоголя и табака, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Глава ВОЗ порекомендовал есть здоровую и полезную пищу, а также избегать напитков, которые содержат сахар. Курение, как отметил Гебрейесус, способно увеличить риск возникновения опасных осложнений у инфицированных. Информацией об этом поделился телеканал CNN.

Важно также в условиях пандемии уделять время физической активности, тратить на это хотя бы десять минут в день.

"Если вы работаете из дома, следите за тем, чтобы не сидеть в одной и той же позиции долгое время. Вставайте и делайте трехминутные перерывы каждые 30 минут", - призвал глава ВОЗ.

Гебрейесус ранее сообщил, что число жертв коронавируса во всем мире превысило 9 тысяч человек.

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Автор: Василий Пименов
#алкоголь #курение #воз #пандемия #коронавирус

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