NYT уверена в готовности России к мировому экономическому кризису
Журналисты газеты New York Times объяснили, как западные санкции подготовили Россию к мировому экономическому кризису из-за обвала цен на нефть и пандемии коронавируса.
Авторы издания пишут, что санкции Запада и ответные шаги помогли России подготовиться к "глобальному вывиху мировой экономики", а также доходы, которыми планировалось покрыть социальные издержки. Изоляция помогла российским властями и бизнесу приспособиться к новым условиям. Получается, что страна далека от краха, а ее бизнес начинает работу в кризисе с огромными финансовыми запасами. Кроме того, у России практически нет долгов, а сельское хозяйство не нуждается ни в чьей помощи.
Серьезный удар минует Москву из-за распространения коронавируса. Когда большинство сотрудников уйдет на удаленную работу, Россия задействует накопленные резервы для восстановления. В газете напоминают, что аналитики долгие годы критиковали российскую экономику за излишний консерватизм.
"Такое чувство, что она отражает глубоко укоренившееся среди русских убеждение: как бы плохо ни шли дела сегодня, завтра они могут стать еще хуже. Но теперь эта политика, похоже, себя оправдывает", — пишут в New York Times.