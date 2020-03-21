NYT уверена в готовности России к мировому экономическому кризису

Журналисты газеты New York Times объяснили, как западные санкции подготовили Россию к мировому экономическому кризису из-за обвала цен на нефть и пандемии коронавируса.

Авторы издания пишут, что санкции Запада и ответные шаги помогли России подготовиться к "глобальному вывиху мировой экономики", а также доходы, которыми планировалось покрыть социальные издержки. Изоляция помогла российским властями и бизнесу приспособиться к новым условиям. Получается, что страна далека от краха, а ее бизнес начинает работу в кризисе с огромными финансовыми запасами. Кроме того, у России практически нет долгов, а сельское хозяйство не нуждается ни в чьей помощи.

Серьезный удар минует Москву из-за распространения коронавируса. Когда большинство сотрудников уйдет на удаленную работу, Россия задействует накопленные резервы для восстановления. В газете напоминают, что аналитики долгие годы критиковали российскую экономику за излишний консерватизм.