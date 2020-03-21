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0:50   21 Марта 2020
Общество

Главврач больницы в Коммунарке назвал условия для быстрого завершения пандемии

Главврач больницы в Коммунарке назвал условия для быстрого завершения пандемии

Пандемия коронавирусной инфекции может завершиться уже в мае 2020 года, если ситуация будет развиваться по китайскому сценарию, убежден главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

В фильме RT "Эпидемия" главврач заявил, что существует два сценария развития ситуации с COVID-19. Первый – китайский. Если действовать как в КНР, то уже в мае-июне пандемия закончится. В этот сезон обычно проходит активность респираторных заболеваний.

Итальянский сценарий предполагает более длительную борьбу с коронавирусом. В этом случае, как отметил Проценко, срок пандемии выйдет, согласно оптимистическим оценкам, только к сентябрю.

Главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань верит в то, что пандемия способна завершиться к июню. Для этого необходимо, чтобы в странах, где сейчас фиксируется тяжелая эпидемиологическая обстановка, были приняты серьезные меры.

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Автор: Василий Пименов
#италия #китай #пандемия #коммунарка #коронавирус

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