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0:43   21 Марта 2020
Общество

ВОЗ напомнила о важности соблюдения дистанции из-за коронавируса

ВОЗ напомнила о важности соблюдения дистанции из-за коронавируса

Физическое соблюдение дистанции между людьми является важным фактором в борьбе с распространением коронавируса, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Глава подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове объяснила, что во время дистанцирования людям необязательно прекращать общение с друзьями и родственниками. Поддерживать связь с близкими в современном мире позволят различные технологии. При этом даже не нужно находиться с этими людьми в одном помещении, объяснила сотрудница ВОЗ.

"Так что найдите способы оставаться на связи при помощи Интернета, социальных сетей", — подчеркнула она.

Таким образом можно сохранить психическое здоровье человека, что также крайне важно. Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан согласился с тем, что сохранять дистанцию во время пандемии коронавируса просто необходимо. При этом полномасштабные ограничения на передвижение людей являются только временными мерами, которые позволят замедлить распространения вируса и помочь системе здравоохранения.

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Автор: Борис Нестеров
#рекомендации #воз #дистанция #коронавирус

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