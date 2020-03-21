СМИ Польши предупредили Европу о наличии у России новейших РЛС "Воронеж-М"

В России на военную службу заступают новейшие радиолокационные станции большой дальности, предназначенные для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в том числе баллистических и крылатых ракет.

В Польше признали преимущество новейших российских РЛС "Воронеж-М". В издании Onet считают, что Европу ждет "электронный колпак" России, передают РИА Новости.

Еще в декабре прошлого года в Мордовии на боевое дежурство поставили первый экземпляр РЛС нового поколения "Воронеж". Второй радар в скором времени установят в Калининградской области.

В польском издании уточняют, что РЛС обеспечат полный контроль над территориями радиусом до трех тысяч километров. Отечественное вооружение исключает любые вражеские попытки воздушных или ракетных атак и накроет Европу "электронным колпаком".