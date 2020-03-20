Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Главврач больницы в Коммунарке назвал условия для быстрого завершения пандемии

Главврач больницы в Коммунарке назвал условия для быстрого завершения пандемии

 ВОЗ напомнила о важности соблюдения дистанции из-за коронавируса

ВОЗ напомнила о важности соблюдения дистанции из-за коронавируса
Южнокорейские военные заявили о новом пуске Пхеньяном неизвестного снаряда

Южнокорейские военные заявили о новом пуске Пхеньяном неизвестного снаряда

 Bloomberg: Россия лучше готова к нефтяной войне, чем Саудовская Аравия

Bloomberg: Россия лучше готова к нефтяной войне, чем Саудовская Аравия
Коронавирус и нефтяная война — кому выгодно или кто придумал

Коронавирус и нефтяная война — кому выгодно или кто придумал

 Попытка забрать Калининград обернется серьезными последствиями для Варшавы

Попытка забрать Калининград обернется серьезными последствиями для Варшавы
Главврач больницы в Коммунарке назвал условия для быстрого завершения пандемии

Главврач больницы в Коммунарке назвал условия для быстрого завершения пандемии

 ВОЗ напомнила о важности соблюдения дистанции из-за коронавируса

ВОЗ напомнила о важности соблюдения дистанции из-за коронавируса
Южнокорейские военные заявили о новом пуске Пхеньяном неизвестного снаряда

Южнокорейские военные заявили о новом пуске Пхеньяном неизвестного снаряда

 Bloomberg: Россия лучше готова к нефтяной войне, чем Саудовская Аравия

Bloomberg: Россия лучше готова к нефтяной войне, чем Саудовская Аравия
Коронавирус и нефтяная война — кому выгодно или кто придумал

Коронавирус и нефтяная война — кому выгодно или кто придумал

 Попытка забрать Калининград обернется серьезными последствиями для Варшавы

Попытка забрать Калининград обернется серьезными последствиями для Варшавы
23:52   20 Марта 2020
Шоу-бизнес

Участникам Евровидения придется готовить новую песню для выступления в 2021 году

Участникам Евровидения придется готовить новую песню для выступления в 2021 году

Организаторы Eвровидения обязали участников шоу в 2021 году выступать с новой песней, говорится в соответствующем пресс-релизе.

Ранее стало известно, что конкурс в Роттердаме в этом году не состоится из-за пандемии коронавируса.

«Было принято решение, что в соответствии с правилами международного песенного конкурса «Евровидение» песни этого года не имеют права быть представлены в конкурсе в 2021 году», — говорится в релизе.

Также уточняется, что на конкурс в 2021 году может поехать как представитель этого года, так и новый.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#евровидение

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...