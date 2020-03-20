Участникам Евровидения придется готовить новую песню для выступления в 2021 году

Организаторы Eвровидения обязали участников шоу в 2021 году выступать с новой песней, говорится в соответствующем пресс-релизе.

Ранее стало известно, что конкурс в Роттердаме в этом году не состоится из-за пандемии коронавируса.

«Было принято решение, что в соответствии с правилами международного песенного конкурса «Евровидение» песни этого года не имеют права быть представлены в конкурсе в 2021 году», — говорится в релизе.

Также уточняется, что на конкурс в 2021 году может поехать как представитель этого года, так и новый.