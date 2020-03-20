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23:35   20 Марта 2020
Армия

Вооруженные запрещенные группировки 4 раза за сутки обстреляли позиции армии Сирии

Вооруженные запрещенные группировки 4 раза за сутки обстреляли позиции армии Сирии

Террористы атаковали территории идлибской зоны деэскалации, под обстрел попали 4 населенных пункта Сирии.

Запрещенные террористические группировки в течение суток совершили 4 вооруженные атаки по провинциальным населенным пунктам Сирии, подконтрольным Сирийской арабской армии (САА). Информацию об этом предоставил Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике. 

Исходя из предоставленной руководителем ЦПВС, контр-адмиралом Олегом Журавлевым информации, всего за 24 часа было зафиксировано 4 обстрела. Боевики террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам», подконтрольного запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра», нанесли урон поселениям провинции Алеппо: Кафер-Таала, Аджель, Урум-Эс-Сугра.

 Сотрудники ЦПВС призывают террористов прекратить вооруженные провокационные действия. В соответствии с российско-турецкими договоренностями на территории Сирии продолжается патрулирование. 

"Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Метрас – Айн-Иса – Махмуди – аэродром Квайрес – аэродром Метрас", — уточнил Журавлев. 

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Автор: Кристина Мокроусова
#сирия #идлиб #террористы

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