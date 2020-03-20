Вооруженные запрещенные группировки 4 раза за сутки обстреляли позиции армии Сирии

Террористы атаковали территории идлибской зоны деэскалации, под обстрел попали 4 населенных пункта Сирии.

Запрещенные террористические группировки в течение суток совершили 4 вооруженные атаки по провинциальным населенным пунктам Сирии, подконтрольным Сирийской арабской армии (САА). Информацию об этом предоставил Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике.

Исходя из предоставленной руководителем ЦПВС, контр-адмиралом Олегом Журавлевым информации, всего за 24 часа было зафиксировано 4 обстрела. Боевики террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам», подконтрольного запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра», нанесли урон поселениям провинции Алеппо: Кафер-Таала, Аджель, Урум-Эс-Сугра.

Сотрудники ЦПВС призывают террористов прекратить вооруженные провокационные действия. В соответствии с российско-турецкими договоренностями на территории Сирии продолжается патрулирование.