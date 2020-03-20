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Bloomberg: Россия лучше готова к нефтяной войне, чем Саудовская Аравия

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23:00   20 Марта 2020
Экономика

Bloomberg: Россия лучше готова к нефтяной войне, чем Саудовская Аравия

Bloomberg: Россия лучше готова к нефтяной войне, чем Саудовская Аравия

Россия предполагала падение цен на нефть после разрыва сделки с Эр-Риядом и лучше готова к нефтяной войне, чем Саудовская Аравия, считает Bloomberg.

Издание отмечает, что в Москве позицию Эр-Рияда считают шантажом, а президент РФ просить о «перемирии» не собирается. Информацией об этом поделилось РИА Новости.

«Путин - не тот человек, на которого можно оказать давление», - отметили в Bloomberg.

Источники издания указывают на то, что Кремль открыт для сотрудничества в рамках ОПЕК+, но будет делать это исключительно на своих условиях.

Страны ОПЕК+ в начале марта не сумели договориться об изменении объемов добычи нефти. Саудовская Аравия настаивала на дальнейшем снижении, а Россия предлагала работать в существующих условиях.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #путин #нефть #саудовская аравия

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