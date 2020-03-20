Bloomberg: Россия лучше готова к нефтяной войне, чем Саудовская Аравия

Россия предполагала падение цен на нефть после разрыва сделки с Эр-Риядом и лучше готова к нефтяной войне, чем Саудовская Аравия, считает Bloomberg.

Издание отмечает, что в Москве позицию Эр-Рияда считают шантажом, а президент РФ просить о «перемирии» не собирается. Информацией об этом поделилось РИА Новости.

«Путин - не тот человек, на которого можно оказать давление», - отметили в Bloomberg.

Источники издания указывают на то, что Кремль открыт для сотрудничества в рамках ОПЕК+, но будет делать это исключительно на своих условиях.

Страны ОПЕК+ в начале марта не сумели договориться об изменении объемов добычи нефти. Саудовская Аравия настаивала на дальнейшем снижении, а Россия предлагала работать в существующих условиях.