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22:54   20 Марта 2020
Общество

Боевики "Джебхат ан-Нусры"* похитили сотрудников сирийского Красного Полумесяца

Боевики "Джебхат ан-Нусры"* похитили сотрудников сирийского Красного Полумесяца

Террористы группировки "Джебхат ан-Нусра"* похитили сотрудников сирийского Красного Полумесяца в районе города Идлиб, сообщил глава сирийской сети по правам человека Ахмад Казем.

По его словам, похищенные находятся в тюрьме Идлиба.

"Нусра"* в Идлибе захватили сотрудников сирийского Красного Полумесяца с целью заполучить гуманитарную помощь и не допустить ее до мирного населения", - сказал Хазем РИА Новости.

Несмотря на режим прекращения огня, террористы "Нусры"* совершают регулярные обстрелы по правительственным войскам на юге провинции Идлиб. Турция так и не справилась со своими обязательствами по разблокировке трассы М-4. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает поддерживать сирийских боевиков.

* — запрещенная в РФ террористическая организация.

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Автор: Борис Нестеров
#сирия #идлиб #террористы

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