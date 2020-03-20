Анкара преследует политические амбиции в Идлибе, используя своих солдат

Турецкое правительство использует своих солдат ради политических амбиций в Идлибе.

Двое военных в ходе патрулирования трассы М4 "Хасака-Алеппо" стали жертвами засады боевиков неподалеку от поселения Муканбаль. Турция направила подкрепление к месту перестрелки. Сразу после засады к населенному пункту была переброшена группа боевиков. Эти события показывают, как слаженно Анкара сотрудничает с боевиками.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета организации "Офицеры России" Александр Перенджиев заявил, что Турция устраивает жертвоприношения своих солдат для достижения политических амбиций в Идлибе. Об этом сообщает ФАН.

Перенджиев считает, что все последние действия Анкары направлены на то, чтобы путем гибели своих военнослужащих создавать условия закрепления своих войск в Идлибе. Гибель солдат используется в качестве обоснования претензий Турции к Сирии и России по вопросу обеспечению безопасности своих военнослужащих.

Но, как показывает практика, турецкие солдаты гибнут по вине самой Анкары, которая не только не выполняет соглашения, но и специально подставляет своих военных, чтобы в дальнейшем апеллировать этим фактом. Турция приносит в жертву бойцов своей же армии для достижения своих политических целей.