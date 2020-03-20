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22:19   20 Марта 2020
Общество

Росавиация разработала план для безопасной эвакуации россиян из Европы

Росавиация разработала план для безопасной эвакуации россиян из Европы

Росавиация совместно с российскими авиакомпаниями разработала специальный механизм для безопасной перевозки россиян из стран, где сложилась сложная эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса.

Росавиация планирует в ближайшие три дня вывезти россиян из нескольких стран Европы, среди которых Испания, Черногория, Португалия и Молдавия. Эвакуация граждан происходит из-за угрозы распространения коронавируса. Российская сторона принимает все необходимые меры для предотвращения возможных проблем из-за инфекции.

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Автор: Василий Пименов
#европа #росавиация #эвакуация #коронавирус

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