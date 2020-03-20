Росавиация разработала план для безопасной эвакуации россиян из Европы

Росавиация совместно с российскими авиакомпаниями разработала специальный механизм для безопасной перевозки россиян из стран, где сложилась сложная эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса.

Росавиация планирует в ближайшие три дня вывезти россиян из нескольких стран Европы, среди которых Испания, Черногория, Португалия и Молдавия. Эвакуация граждан происходит из-за угрозы распространения коронавируса. Российская сторона принимает все необходимые меры для предотвращения возможных проблем из-за инфекции.