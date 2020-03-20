Власти Туниса ввели чрезвычайное положение на фоне коронавируса

Президент Туниса Каис Саид ввел режим круглосуточной общенациональной самоизоляции населения для противодействия пандемии коронавируса, пишет в пятницу ливанское издание The Daily Star.

Пока не сообщается, сколько времени продлится этот режим, введенный в связи с ростом числа зараженных COVID-19.

На сегодня в Тунисе зарегистрировано 54 заболевших коронавирусом, один пациент умер, двое полностью выздоровели.

Ранее власти Туниса закрыли границы. Также в стране действует комендантский час. Люди должны оставаться дома с шести вечера до шести утра.