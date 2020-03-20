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22:15   20 Марта 2020
Политика

Власти Туниса ввели чрезвычайное положение на фоне коронавируса

Власти Туниса ввели чрезвычайное положение на фоне коронавируса

Президент Туниса Каис Саид ввел режим круглосуточной общенациональной самоизоляции населения для противодействия пандемии коронавируса, пишет в пятницу ливанское издание The Daily Star.

Пока не сообщается, сколько времени продлится этот режим, введенный в связи с ростом числа зараженных COVID-19.

На сегодня в Тунисе зарегистрировано 54 заболевших коронавирусом, один пациент умер, двое полностью выздоровели.

Ранее власти Туниса закрыли границы. Также в стране действует комендантский час. Люди должны оставаться дома с шести вечера до шести утра.

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Автор: Василий Пименов
#тунис #коронавирус

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