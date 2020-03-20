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21:32   20 Марта 2020
Политика

Малькевич назвал "новое расследование" Bloomberg о россиянах в Ливии устаревшим вбросом

Малькевич назвал "новое расследование" Bloomberg о россиянах в Ливии устаревшим вбросом

Агентство Bloomberg намеренно вспоминает устаревший вброс о "российском вмешательстве" в ливийские выборы, чтобы дискредитировать РФ в глазах мировой общественности.

"Новое расследование" американского СМИ о деятельности сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана всего-навсего очередной фейк, написал в своем Telegram-канале глава фонда Александр Малькевич. По его словам, Bloomberg стремится использовать фактор "российского вмешательства" в своих статьях, чтобы таким образом навредить РФ.

При этом американские журналисты не стесняясь используют информацию, ранее опубликованную ФЗНЦ. Кроме того, они замалчивают то, что боевики, удерживающие в Ливии россиян, имеют связи с террористами, причастным к организации серии терактов в Европе, передает слова Малькевича Федеральное агентство новостей.

Еще одним фактом того, что Bloomberg ведет грязную игру, является позиция владельца СМИ Майкла Блумберга, который практически в открытую называет президента США Дональда Трампа "российским шпионом". 

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Автор: Яна Либерман
#ливия #малькевич #пнс

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