Агентство Bloomberg намеренно вспоминает устаревший вброс о "российском вмешательстве" в ливийские выборы, чтобы дискредитировать РФ в глазах мировой общественности.

"Новое расследование" американского СМИ о деятельности сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана всего-навсего очередной фейк, написал в своем Telegram-канале глава фонда Александр Малькевич. По его словам, Bloomberg стремится использовать фактор "российского вмешательства" в своих статьях, чтобы таким образом навредить РФ.

При этом американские журналисты не стесняясь используют информацию, ранее опубликованную ФЗНЦ. Кроме того, они замалчивают то, что боевики, удерживающие в Ливии россиян, имеют связи с террористами, причастным к организации серии терактов в Европе, передает слова Малькевича Федеральное агентство новостей.

Еще одним фактом того, что Bloomberg ведет грязную игру, является позиция владельца СМИ Майкла Блумберга, который практически в открытую называет президента США Дональда Трампа "российским шпионом".