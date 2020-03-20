Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Коронавирус вынудил Тайвань закрыть границы

Коронавирус вынудил Тайвань закрыть границы

 Netflix выпустил аниме по "Видоизмененному углероду"

Netflix выпустил аниме по "Видоизмененному углероду"
Малькевич назвал "новое расследование" Bloomberg о россиянах в Ливии устаревшим вбросом

Малькевич назвал "новое расследование" Bloomberg о россиянах в Ливии устаревшим вбросом

 Перенджиев сомневается в эффективности деятельности ООН в Судане

Перенджиев сомневается в эффективности деятельности ООН в Судане
Коронавирус и нефтяная война — кому выгодно или кто придумал

Коронавирус и нефтяная война — кому выгодно или кто придумал

 Попытка забрать Калининград обернется серьезными последствиями для Варшавы

Попытка забрать Калининград обернется серьезными последствиями для Варшавы
Коронавирус вынудил Тайвань закрыть границы

Коронавирус вынудил Тайвань закрыть границы

 Netflix выпустил аниме по "Видоизмененному углероду"

Netflix выпустил аниме по "Видоизмененному углероду"
Малькевич назвал "новое расследование" Bloomberg о россиянах в Ливии устаревшим вбросом

Малькевич назвал "новое расследование" Bloomberg о россиянах в Ливии устаревшим вбросом

 Перенджиев сомневается в эффективности деятельности ООН в Судане

Перенджиев сомневается в эффективности деятельности ООН в Судане
Коронавирус и нефтяная война — кому выгодно или кто придумал

Коронавирус и нефтяная война — кому выгодно или кто придумал

 Попытка забрать Калининград обернется серьезными последствиями для Варшавы

Попытка забрать Калининград обернется серьезными последствиями для Варшавы
20:51   20 Марта 2020
Политика

Перенджиев сомневается в эффективности деятельности ООН в Судане

Перенджиев сомневается в эффективности деятельности ООН в Судане

Миротворческий контингент и политическая миссия ООН в Судане будут заменены Объединенными силам Африканского союза и ООН в Дарфуре (ЮНАМИД). Среди экспертов есть сомнение в эффективности такой перестановки.

Цель ЮНАМИД определяется резолюцией ООН, в которой, как сообщает Федеральное агентство новостей, заявлено стремление помочь Судану стать демократической страной через проведение выборов и принятие новой конституции. Защитой гражданских лиц будет заниматься Переходное правительство. Общая численность объединенных миротворческих сил составит 2500 человек международной полиции и один батальон сил быстрого реагирования численностью до 800 человек.

В правозащитной организации Human Rights Watch критически отнеслись к инициативе ООН, поскольку, по мнению представителей организации, без большого контингента миротворцев невозможно обеспечить безопасность мирных суданцев. Член экспертного совета "Офицеры России" и доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев также сомневается в эффективности ЮНАМИД в деле урегулирования конфликта в Судане, поскольку он неуверен, что международные силы будут действовать в национальных интересах Судана и суданского народа.

"На самом деле, тратятся деньги на эти миротворческие миссии, а вопросы решает кто-то другой, кто заинтересован реально", — отметил эксперт в комментарии ФАН.

ООН и международные силы не могут защитить даже главных лиц Судана, не говоря уж об остальном населении.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#оон #судан #перенджиев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...