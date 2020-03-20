Перенджиев сомневается в эффективности деятельности ООН в Судане

Миротворческий контингент и политическая миссия ООН в Судане будут заменены Объединенными силам Африканского союза и ООН в Дарфуре (ЮНАМИД). Среди экспертов есть сомнение в эффективности такой перестановки.

Цель ЮНАМИД определяется резолюцией ООН, в которой, как сообщает Федеральное агентство новостей, заявлено стремление помочь Судану стать демократической страной через проведение выборов и принятие новой конституции. Защитой гражданских лиц будет заниматься Переходное правительство. Общая численность объединенных миротворческих сил составит 2500 человек международной полиции и один батальон сил быстрого реагирования численностью до 800 человек.

В правозащитной организации Human Rights Watch критически отнеслись к инициативе ООН, поскольку, по мнению представителей организации, без большого контингента миротворцев невозможно обеспечить безопасность мирных суданцев. Член экспертного совета "Офицеры России" и доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев также сомневается в эффективности ЮНАМИД в деле урегулирования конфликта в Судане, поскольку он неуверен, что международные силы будут действовать в национальных интересах Судана и суданского народа.

"На самом деле, тратятся деньги на эти миротворческие миссии, а вопросы решает кто-то другой, кто заинтересован реально", — отметил эксперт в комментарии ФАН.

ООН и международные силы не могут защитить даже главных лиц Судана, не говоря уж об остальном населении.