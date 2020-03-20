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20:32   20 Марта 2020
Политика

Мирная жизнь на сирийской трассе М5 восстанавливается после закрытия пунктов ВС Турции

Мирная жизнь на сирийской трассе М5 восстанавливается после закрытия пунктов ВС Турции

Стратегическая трасса М5 "Хама – Алеппо" постепенно восстанавливается после закрытия наблюдательных пунктов ВС Турции и расчистки дороги в районе Маархатата.

Спецкор Федерального агентства новостей сообщил, что Минтранс Сирии направил квалифицированных специалистов для очистки трассы от Хан-Шейхуна до Маардабса. К настоящему времени убраны барьеры, установленные во время нахождения в регионе сил Турции.

Трасса М5 была освобождена Сирийской арабской армией (САА) около месяца назад во время проведения операция "Заря в Идлибе". Дамаск объявил о ее возобновлении в январе 2020 года после фиксирования регулярных нарушений режима перемирия со стороны террористов.  

Источник видео: ФАН

После освобождения территорий от боевиков, военная полиция РФ для поддержания порядка патрулирует территории для недопущения вооруженных провокаций.  

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Автор: Кристина Мокроусова
#сирия #трасса м5

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