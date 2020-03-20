Мирная жизнь на сирийской трассе М5 восстанавливается после закрытия пунктов ВС Турции

Стратегическая трасса М5 "Хама – Алеппо" постепенно восстанавливается после закрытия наблюдательных пунктов ВС Турции и расчистки дороги в районе Маархатата.

Спецкор Федерального агентства новостей сообщил, что Минтранс Сирии направил квалифицированных специалистов для очистки трассы от Хан-Шейхуна до Маардабса. К настоящему времени убраны барьеры, установленные во время нахождения в регионе сил Турции.

Трасса М5 была освобождена Сирийской арабской армией (САА) около месяца назад во время проведения операция "Заря в Идлибе". Дамаск объявил о ее возобновлении в январе 2020 года после фиксирования регулярных нарушений режима перемирия со стороны террористов.

Источник видео: ФАН

После освобождения территорий от боевиков, военная полиция РФ для поддержания порядка патрулирует территории для недопущения вооруженных провокаций.