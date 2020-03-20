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20:19   20 Марта 2020
Общество

Коронавирус вынудил Тайвань закрыть границы

Коронавирус вынудил Тайвань закрыть границы

Китайская Республика (Тайвань) вместе с Вьетнамом и Малайзией закрыла границы для въезда иностранных граждан на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление сделали в МИД Тайваня. 

Въезд для иностранцев закрыли с 19 марта. 

"Исключения будут предоставлены только владельцам свидетельств о проживании иностранцев, сотрудникам дипломатических или официальных миссий, лицам, которые могут доказать, что они выполняют коммерческие и договорные обязательства", — сообщили в ведомстве.

МИД РФ попросил всех россиян, которые оказались в сложном положении, связаться с ближайшим генеральным консульством с целью сообщить о себе всю необходимую информацию, включая место нахождения, передает Федеральное агентство новостей.

В настоящий момент новая коронавирусная инфекция зафиксирована более чем в 100 государствах по всему миру. Заражено порядка 246 человек, 86 тысяч из них выздоровели, более 10 тысяч — погибли. 

 

 

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Автор: Юлия Яковлева
#тайвань #карантин #пандемия #коронавирус

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