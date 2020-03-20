Коронавирус вынудил Тайвань закрыть границы

Китайская Республика (Тайвань) вместе с Вьетнамом и Малайзией закрыла границы для въезда иностранных граждан на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление сделали в МИД Тайваня.

Въезд для иностранцев закрыли с 19 марта.

"Исключения будут предоставлены только владельцам свидетельств о проживании иностранцев, сотрудникам дипломатических или официальных миссий, лицам, которые могут доказать, что они выполняют коммерческие и договорные обязательства", — сообщили в ведомстве.

МИД РФ попросил всех россиян, которые оказались в сложном положении, связаться с ближайшим генеральным консульством с целью сообщить о себе всю необходимую информацию, включая место нахождения, передает Федеральное агентство новостей.

В настоящий момент новая коронавирусная инфекция зафиксирована более чем в 100 государствах по всему миру. Заражено порядка 246 человек, 86 тысяч из них выздоровели, более 10 тысяч — погибли.