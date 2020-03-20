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20:04   20 Марта 2020
Общество

Netflix выпустил аниме по "Видоизмененному углероду"

Netflix выпустил аниме по "Видоизмененному углероду"

Стриминговый сервис Netflix опубликовал полнометражный аниме-фильм на основе сериала "Видоизмененный углерод" режиссера Лаэты Калогридис. Студия Anima занималась разработкой проекта.

Аниме вышло в английской и японской озвучке, однако в настройках можно включить русские субтитры. Сюжет ленты рассказывает о персонаже Такеши Коваче. Он вынужден защищать девушку-татуировщицу и расследовать убийство босса якудзы. 

Сценаристом проекта выступил Даи Сато, который работал над такими аниме, как "Ковбой Бибоп" и "Призрак в доспехах: Синдром одиночки". А постановщиком "Видоизмененного углерода" стал Дзе Накадзима. 

Netflix опубликовал второй сезон сериала "Видоизмененный углерод" в конце февраля. Главную роль в нем исполнил голливудский актер Энтони Маки, более известный по роли Сокола в "Мстителях". 

Недавно стало известно, что оскароносный режиссер Тайка Вайтити также снимет мультфильм для стриминговой платформы Netflix 

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Автор: Кристина Мокроусова
#сериалы #netflix #аниме

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