Netflix выпустил аниме по "Видоизмененному углероду"

Стриминговый сервис Netflix опубликовал полнометражный аниме-фильм на основе сериала "Видоизмененный углерод" режиссера Лаэты Калогридис. Студия Anima занималась разработкой проекта.

Аниме вышло в английской и японской озвучке, однако в настройках можно включить русские субтитры. Сюжет ленты рассказывает о персонаже Такеши Коваче. Он вынужден защищать девушку-татуировщицу и расследовать убийство босса якудзы.

Сценаристом проекта выступил Даи Сато, который работал над такими аниме, как "Ковбой Бибоп" и "Призрак в доспехах: Синдром одиночки". А постановщиком "Видоизмененного углерода" стал Дзе Накадзима.

Netflix опубликовал второй сезон сериала "Видоизмененный углерод" в конце февраля. Главную роль в нем исполнил голливудский актер Энтони Маки, более известный по роли Сокола в "Мстителях".

Недавно стало известно, что оскароносный режиссер Тайка Вайтити также снимет мультфильм для стриминговой платформы Netflix