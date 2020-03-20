Коронавирус и нефтяная война — кому выгодно или кто придумал

Коронавирус и нефтяная война! Никто не ожидал! Это злые русские! Заговор закулисного правительства! Все гораздо проще — существующая система использует любые предлоги для самозащиты от граждан.

Навязанная миру западная (по сути, англо-американская) модель экономики очень сильно отличается от классического капитализма, но полностью соответствует «Капиталу» Маркса. Для многих не секрет, что в приобретаемых нами товарах их себестоимость чаще всего в пределах 10–20% (у многих еще ниже). Это позволяет навязать обществу глупейшую рекламу, завалить мир упаковочной тарой (а потом орать о загрязнении планеты), отзывать миллионами бракованные автомобили — и продолжать получать сверхприбыли.

Это не посткапитализм и не конвергениция. Тем более, не социалистический капитализм. Это уже сформированное общество потребления, в котором не действуют законы рыночной экономики. Упали цены на нефть? И что, подешевеет такси и бензин, все товары с большой долей затрат на топливо?

Ждите. Сначала вам расскажут 20 раз о злобной России, которая идет гибридной войной на весь мир, потрясая нефтяной трубой и пробиркой с коронавирусом. А после — о жестоких бедах отраслевых транснациональных корпораций. Как пишет Bloomberg, мировая индустрия нефти и газа жестоко пострадала и сократила инвестиционный бюджет на 31 миллиард долларов на фоне падения цен на сырье.

Агентсво Блумберг не скупится на громкие слова. Оказывается, «ценовой шок», а также снижение спроса на сырье из-за коронавируса стали сильнейшим ударом для нефтяников. О сокращении расходов и оптимизации инвестиционных затрат 19 марта объявила российская компания «Лукойл». Она планирует снизить траты на 1,5 миллиарда долларов. Bloomberg сообщил об аналогичных планах другого активного участника нефтяной войны — Саудовской Аравии и ее государственной нефтяной компании Saudi Aramco.

О том, что подобные меры предпримет французский гигант Total, стало известно вчера, 19 марта. В текущем году Total собирается урезать инвестиционную программу минимум на 20 процентов. На подобное снижение капитальных затрат «намекнули» как американская Exxon Mobil, так и британская BP, пишет агентство. При этом уже сейчас очевидно, и с этим соглашается даже Bloomberg, что сокращение расходов не остановится на 31 миллиарде долларов — нефтегазовые отрасли, равно и связанные с ними, сократят затраты на сотни миллиардов по всему миру.

К примеру, остановятся программы ввода в строй множества СПГ-заводов в США. Сокращение их объемов шло и ранее — даже 50–55 долларов для них мало — но при сохранении текущих цен до конца года их просто закроют. Как и добычу сланцев в США.

В общем, все плохо и все скоро умрут. Хотя на самом деле ТНК выживут, поувольняв миллионы людей. Банки расплатятся с населением подешевевшими бумажками (ФРС уже включил печатный станок, в планах почти триллион долларов), правительства «оптимизируют» систему налогообложения, втихаря «унасекомив» всяких там «желтых жилетов», чтобы не пакостили.

Также при этом облагодетельствуют своих граждан подачками. Как Трамп, уже раздающий по тысяче долларов каждому взрослому и по 500 на ребенка. Плюс обещание дать столько же, если коронавирус не умрет сам в апреле. А куда благодарные граждане понесут деньги? Правильно, покупать подорожавшие средства защиты от всего, кроме коронавируса. И… туалетную бумагу.

До сих пор не пойму, зачем?

Ах, да, фармацевтические монстры продадут на миллиарды долларов залежавшихся на складах лекарств и получат (уже получают) десятки миллиардов долларов на разработку новых. И лишь где-то в самых нижних строчках сообщений СМИ промелькнет через несколько месяцев, что от коронавируса умерло в десятки раз меньше людей, чем от кори или обычной простуды. Да и заболевших тоже в итоге окажется в десятки раз меньше.

Самыми разумными оказались шведские медики, которые официально заявили, что лечится не коронавирус, а симптоматика. Так что они просто лечат поступивших, предполагая, что коронавирус может быть у каждого с симптомами ОРЗ и ОРВИ.

В целом, сочетание двух бед окажется очередным ударом системы по гражданам. Тем более сильным, чем прочнее они вросли в систему западных ценностей. И никакие совместные усилия по борьбе с коронавирусом, равно как и никакие новые договоренности о стабилизации цены на нефть не изменят сути происходящего. Будет новый вирус и новая паника, будут новые экономические войны, в которых любой товар — от нефти до компьютерного обеспечения, будет использоваться как оружие массового поражения.

И да, Россия только врастает в существующую экономическую модель. Государство пока старается контролировать стратегические отрасли и не превращаться в западные страны, политики которых суммарно обладают меньшей властью, чем банкиры и владельцы транснациональных корпораций.

Скатившись на этот путь, мы будем обречены при всех кризисах оставаться «мальчиками для битья». Сумев построить собственную модель госкапитализма «с человеческим лицом», что при российских богатствах не сложно, хотя и долго, останемся для всего остального мира примером всего самого «худшего».

Просто потому, что им будет завидно. Как завидно и сейчас, и сто, и четыреста лет назад.

Потому что именно мы сегодня, как и наши предки 75 лет назад, стоим между «объединенной Европой» и Россией.

Огромной, богатой и… недоступной.

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