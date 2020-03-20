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 Шойгу сообщил, что НАТО увеличило на 20% интенсивность воздушной разведки у границ РФ

Шойгу сообщил, что НАТО увеличило на 20% интенсивность воздушной разведки у границ РФ
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19:36   20 Марта 2020
Политика

Шойгу сообщил, что НАТО увеличило на 20% интенсивность воздушной разведки у границ РФ

Шойгу сообщил, что НАТО увеличило на 20% интенсивность воздушной разведки у границ РФ

Интенсивность воздушной разведки у границ России со стороны Североатлантического альянса (НАТО) за минувший 2019 год увеличилась на 20%, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Во время заседания коллегии минобороны глава ведомства указал, что страны НАТО продолжают наращивать военное присутствие у российских границ на юго-западном стратегическом направлении. Соответствующую информацию приводит телеканал RT.

По словам Шойгу, на сегодняшний день обстановка на юго-западном стратегическом направлении остается довольно сложной. Ряд стран пытается заблокировать участие российской стороны в решении глобальных и региональных проблем путем наращивания военного контингента вблизи границ РФ.

Шойгу указал, что с начала года воздушные суда НАТО выполнили более 80 разведполетов вдоль границ России.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #нато #шойгу #разведка

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