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19:34   20 Марта 2020
Общество

Малькевич присоединился к флешмобу против паники из-за коронавируса

Малькевич присоединился к флешмобу против паники из-за коронавируса

Всем россиянам нужно сохранять спокойствие и не верить слухам о коронавирусной инфекции, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич, присоединившийся к онлайн-флешмобу #япротивпаники.

Он призвал граждан тщательно проверять всю информацию и доверять только официальным источникам. Если же какие-то сообщения вызовут подозрение целенаправленным нагнетанием ситуации, жалобу можно оставить на специальном сайте feikam.net. ФЗНЦ ежедневно мониторит информационное пространство на предмет вбросов и откровенной лжи. В Общественной палате РФ 1 апреля рассмотрят наиболее резонансные эпизоды, отметил Малькевич

По данным портала стопкоронавирус.рф, на территории РФ выявлено 253 случая заражения коронавирусом, 12 человек выздоровели. Российский научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" уже приступил к испытаниям прототипов вакцины на лабораторных животных, а глава Федерального медико-биологическое агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что препарат от коронавируса будет готов менее чем через год.

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Автор: Кристина Мокроусова
#дезинформация #флешмоб #фейки #вбросы #малькевич #коронавирус

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