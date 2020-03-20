Малькевич присоединился к флешмобу против паники из-за коронавируса

Всем россиянам нужно сохранять спокойствие и не верить слухам о коронавирусной инфекции, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич, присоединившийся к онлайн-флешмобу #япротивпаники.

Он призвал граждан тщательно проверять всю информацию и доверять только официальным источникам. Если же какие-то сообщения вызовут подозрение целенаправленным нагнетанием ситуации, жалобу можно оставить на специальном сайте feikam.net. ФЗНЦ ежедневно мониторит информационное пространство на предмет вбросов и откровенной лжи. В Общественной палате РФ 1 апреля рассмотрят наиболее резонансные эпизоды, отметил Малькевич

По данным портала стопкоронавирус.рф, на территории РФ выявлено 253 случая заражения коронавирусом, 12 человек выздоровели. Российский научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" уже приступил к испытаниям прототипов вакцины на лабораторных животных, а глава Федерального медико-биологическое агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что препарат от коронавируса будет готов менее чем через год.