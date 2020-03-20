МИД России решает проблему возвращения из-за границы девяти тысяч человек

Порядка девяти тысяч граждан РФ, "застрявших" в других странах из-за введенных на фоне коронавируса ограничений, ожидают разрешения вопроса с возвращением на родину, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, дипломаты занимаются этим все вместе в круглосуточном режиме. К примеру, в случае с Марокко слышатся упреки, что "посольство отделывается отговорками", но усилия действительно предпринимаются максимальные. Сейчас идет межведомственное совещание по логистике вывоза россиян из этой и других стран. "Слово "потерпите" произношу с трудом, потому что знаю все обстоятельства в подробностях", – добавила Захарова.

По последним данным, по всему мире коронавирусом заразились свыше 230 тысяч человек, зафиксировано около 10 тысяч смертельных исходов. Портал стопкоронавирус.рф информирует, что на территории РФ выявлено 253 больных, 12 человек уже выздоровели.