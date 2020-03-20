Навального могут привлечь к ответственности за распространение фейков о коронавирусе

Блогер Алексей Навальный переквалифицировался в вирусолога, посвятив свою еженедельную программу коронавирусу.

Однако его повествования больше сводились к запугиванию. Навальный призвал закрыть все госучреждения и отложить голосование за поправки к Конституции РФ. Также блогер безосновательно заявил, что власти врут о 122 тысячах проведенных тестов на COVID-19, сообщает издание Nation News.

В России в настоящее время имеется запас в 700 тысяч тестовых систем, официально подтвердил Минздрав. Они поступят во все регионы страны. Кроме того, Росздрав одобрил совместный российско-японский тест, который также будет закупаться.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала действия РФ, направленные на сдерживание коронавируса, эффективными. Навальный, игнорируя все положительные моменты и надумывая негатив, пытается преумножить панические настроения в РФ.

Как это отразится на находящихся в карантине, переживающих за свою работу и бизнес, — он не думает, ведь доступ к интернету дает блогеру стабильный приток западных донатов. Вероятнее всего, он осознает последствия от дезинформации граждан только в случае привлечения к ответственности за распространение фейков.