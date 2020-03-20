Укрепление обороны на востоке страны станет ответом России на провокации США

Российское министерство обороны спокойно и последовательно укрепляет защиту восточных рубежей страны в ответ на провокационные действия Америки и ее союзников.

Об этом в пятницу в беседе с Федеральным бизнес-агентством «Экономика сегодня» заявил военный эксперт, Виктор Литовкин.

По его словам, глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу совсем не преувеличивает, когда говорит, что крупные военные учения США и их союзников на Сахалинском и Приморском направлениях приводят к деградации политической обстановки во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Комментируя данное заявление министра обороны, полковник в отставке Литовкин отметил, что Шойгу не преуменьшает масштабы проблемы.

«Детали и сценарии учений США у рубежей РФ известны только высшему военному командованию в нашей стране, но эти маневры непременно будут комплексными. Вооруженные силы американских союзников в АТР – Японии и Южной Кореи – готовятся отрабатывать планы полномасштабных антироссийских операций. В учениях задействуют как авиацию, так и флот, системы противоракетной и противокорабельной обороны», — отметил военный эксперт.

По его словам, ситуация в регионе действительно накаляется. США усиливают давление на Россию и Китай по всем направлениям, включая и военную сферу. Литовкин напомнил, что за последние недели американские боевые корабли несколько раз демонстративно проходили через китайские территориальные воды, на что руководство КНР отвечало нотами протеста. При этом Вашингтон продолжает, игнорируя позицию Пекина, усиливать военный потенциал Тайваня. Кроме того, американские военные самолеты, их корабли и подводные лодки, а также корабли японского флота, регулярно проводят разведку и устраивают провокации у российских границ.

«Все это не способствует укреплению мира в АТР, а американцы и не считают нужным скрывать: регион представляет для них особый интерес, и США продолжат проявлять в нем повышенную активность», — подчеркнул эксперт.

Говоря о сложившейся ситуации на заседании коллегии Минобороны, Шойгу заявил, что в Восточном военном округе (ВВО) предпринимаются все необходимые меры для адекватного реагирования на нарастающие угрозы. Округ, по словам министра, в 2019 году получил более 1 300 единиц военной техники и вооружения, а до конца текущего года получит еще 1 350 единиц, включая 502 новых образца. Также Шойгу добавил, что на 2020 год в ВВО запланировано около 2 000 разных мероприятий боевой подготовки, в том числе девять международных учений.

По словам Виктора Литовкина, Россия адекватно реагирует на повышающийся уровень угрозы на восточном направлении.

«Страна строит новые стратегические подводные лодки и стратегические корабли для Тихоокеанского флота, там возводится даже огромная судостроительная верфь «Звезда», которая займется производством крупнотоннажных плавсредств, в том числе для армии», — отметил эксперт.

Оборона также укрепляется на Курильском и Приморском направлениях, совместные учения с китайской армией проводятся регулярно как на суше, так и на море. Минобороны помогает Китаю создать аналог российской системы ракетного предупреждения и противодействия, а также усиливает эту систему в дальневосточном регионе.

Таким образом, отметил Литовкин, ведомство Шойгу последовательно укрепляет рубежи РФ на востоке, не впадая при этом в истерию и разумно расходуя средства.