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18:13   20 Марта 2020
Политика

Силы ЛНА устранили самого разыскиваемого боевика Ливии

Силы ЛНА устранили самого разыскиваемого боевика Ливии

Военнослужащим Ливийской национальной армии (ЛНА) удалось уничтожить одного из террористов, совершивших атаку на консульство Соединенных Штатов в Бенгази, сообщили "Защитники Абу Салим".

Редакция Федерального агентства новостей сообщает, что в медучреждении Стамбула от полученных ран в ходе столкновения с ЛНА скончался Зияд Балам.

В минувшую среду, 18 марта, боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии совершили атаку на позиции ЛНА в Айн-Заре. Военные ЛНА успешно отбили атаку и смогли ликвидировать 36 террористов и 6 полевых командиров.

По информации "Защитников Абу Салим", 200 боевиков получили различные ранения, а Зияд Балам после столкновения с ЛНА был доставлен в Стамбул, где и скончался.

Зияд Балам считается одним из самых разыскиваемых ливийских террористов. Он состоял в террористической группировке "Аль-Каида" (запрещена на территории РФ) и участвовал в нападении на консульство США в Бенгази в сентябре 2012 года.

Он возглавлял бандформирование "Бригады обороны Бенгази", которое состояло из боевиков "Совета Шуры революционеров Бенгази", лояльных ПНС Ливии.

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Автор: Руслан Неглинный
#ливия #лна #пнс

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