Силы ЛНА устранили самого разыскиваемого боевика Ливии

Военнослужащим Ливийской национальной армии (ЛНА) удалось уничтожить одного из террористов, совершивших атаку на консульство Соединенных Штатов в Бенгази, сообщили "Защитники Абу Салим".

Редакция Федерального агентства новостей сообщает, что в медучреждении Стамбула от полученных ран в ходе столкновения с ЛНА скончался Зияд Балам.

الحمدلله يسعدنا ان نخبركم، ان الارهابي زياد بلعم، الذي كان عضواً نشطاً في #منظمة_القاعدة لفترةطويلة، قد قتلناه البارحةبعد خرق متكرر للهدنة في محاور العاصمة!و كل الإرهابيين الذين يحتجزون عاصمتنا #طرابلس يجب أن يستسلموا أو سيتم تصفيتهم بالمثل!الله أكبر و إن الله لا ينصر الظالمين — حُماة أبو سليم (@AboSaleemDfndrs) March 19, 2020

В минувшую среду, 18 марта, боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии совершили атаку на позиции ЛНА в Айн-Заре. Военные ЛНА успешно отбили атаку и смогли ликвидировать 36 террористов и 6 полевых командиров.

По информации "Защитников Абу Салим", 200 боевиков получили различные ранения, а Зияд Балам после столкновения с ЛНА был доставлен в Стамбул, где и скончался.

Зияд Балам считается одним из самых разыскиваемых ливийских террористов. Он состоял в террористической группировке "Аль-Каида" (запрещена на территории РФ) и участвовал в нападении на консульство США в Бенгази в сентябре 2012 года.

Он возглавлял бандформирование "Бригады обороны Бенгази", которое состояло из боевиков "Совета Шуры революционеров Бенгази", лояльных ПНС Ливии.