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18:52   20 Марта 2020
Весь мир

Попытка забрать Калининград обернется серьезными последствиями для Варшавы

Попытка забрать Калининград обернется серьезными последствиями для Варшавы

Поляки, выражая желание отобрать у России Калининград, ведут себя в своем фирменном стиле, однако у них серьезные проблемы с тем, чтобы просчитывать последствия, как это обычно делается в политике.

Такое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей высказал политолог Андрей Иванов.

Ранее польская газета Gazeta Wyborcza опубликовала материал о том, как ситуация с распространением коронавируса нового типа разворачивается в Калиниграде. В частности, в статье сообщалось, что после того, как Литва и Польша закрыли свои границы с целью остановить распространение эпидемии, жителям Калининграда стало неудобно возвращаться домой из Европы. Теперь им приходится лететь через Москву или Санкт-Петербург, при этом они оказываются лишены привычного шопинга в Польше.

Попытка забрать Калининград обернется серьезными последствиями для Варшавы

В то же время автор статьи вынужденно признает, что на фоне распространения эпидемии по всему миру остановка в Калининградской области остается довольно спокойной – случаев заболевания выявлено мало, всего несколько штук, а запасов продовольствия в местных магазинах хватит на несколько месяцев, даже если самый западный регион России вдруг окажется отрезанным от остальной страны.

Польские читатели активно комментируют публикацию, выражая при этом желание присоединить российский регион к своей стране.

«Для них было бы лучше присоединиться к Польше», — пишет один из интернет-пользователей.

Другие читатели при этом выразили опасения, что Россия не позволит забрать у нее ключевой регион и при попытке сделать это нанесет по Польше массированный удар.

Попытка забрать Калининград обернется серьезными последствиями для Варшавы

Комментируя развернувшуюся на сайте польского издания дискуссию, политолог Андрей Иванов отмечает, что поляки демонстрируют свой фирменный стиль, заявляя, что у них в стране лучше, хотя именно там случаев заражения коронавирусом гораздо больше.

«Конечно, отобрать у России Калининградскую область никогда никому не получится. Весь вопрос в том, зачем поднимается эта тема? А делается это в рамках общего давления на Москву. Мол, будем вас дожимать со всех сторон. Только в любой политике важно просчитывать последствия. И вот с этим у поляков серьезные проблемы», — добавил эксперт.

При этом он отметил, что единственное, чего таким образом может добиться Варшава – серьезно поссорится с Москвой, хотя, скорее всего, МИД РФ даже не обратит внимания на подобные обсуждения.

«В самом деле — как можно реагировать на глупость? Вот мы и видим, что попытки Запада навредить России плавно переходят в плоскость абсурда. С другой стороны, можно ожидать, что эту тему подхватят российские либералы и начнут всерьез дискутировать на тему, не отдать ли нам Калининградскую область», — добавил Иванов.

Если до этого дойдет, добавил эксперт, это станет не просто очередным позором наших либералов, а их окончательным «расчехлением» как национал-предателей.

Попытка забрать Калининград обернется серьезными последствиями для Варшавы

Напомним, ранее официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь, выразил предположение, что в вирус COVID-19 в город Ухань, откуда началось распространение эпидемии, был завезен американскими военными. В качестве аргументации китайский дипломат привел анализ публикации в журнале Nature Medicine за 2015 год, где ученые обсуждали создание похожего вируса на примере схожего SARS-CoV-2, и то, какое воздействие он окажет на человечество.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #польша #политика #калининград #весь мир #коронавирус

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