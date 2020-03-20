Попытка забрать Калининград обернется серьезными последствиями для Варшавы

Поляки, выражая желание отобрать у России Калининград, ведут себя в своем фирменном стиле, однако у них серьезные проблемы с тем, чтобы просчитывать последствия, как это обычно делается в политике.

Такое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей высказал политолог Андрей Иванов.

Ранее польская газета Gazeta Wyborcza опубликовала материал о том, как ситуация с распространением коронавируса нового типа разворачивается в Калиниграде. В частности, в статье сообщалось, что после того, как Литва и Польша закрыли свои границы с целью остановить распространение эпидемии, жителям Калининграда стало неудобно возвращаться домой из Европы. Теперь им приходится лететь через Москву или Санкт-Петербург, при этом они оказываются лишены привычного шопинга в Польше.

В то же время автор статьи вынужденно признает, что на фоне распространения эпидемии по всему миру остановка в Калининградской области остается довольно спокойной – случаев заболевания выявлено мало, всего несколько штук, а запасов продовольствия в местных магазинах хватит на несколько месяцев, даже если самый западный регион России вдруг окажется отрезанным от остальной страны.

Польские читатели активно комментируют публикацию, выражая при этом желание присоединить российский регион к своей стране.

«Для них было бы лучше присоединиться к Польше», — пишет один из интернет-пользователей.

Другие читатели при этом выразили опасения, что Россия не позволит забрать у нее ключевой регион и при попытке сделать это нанесет по Польше массированный удар.

Комментируя развернувшуюся на сайте польского издания дискуссию, политолог Андрей Иванов отмечает, что поляки демонстрируют свой фирменный стиль, заявляя, что у них в стране лучше, хотя именно там случаев заражения коронавирусом гораздо больше.

«Конечно, отобрать у России Калининградскую область никогда никому не получится. Весь вопрос в том, зачем поднимается эта тема? А делается это в рамках общего давления на Москву. Мол, будем вас дожимать со всех сторон. Только в любой политике важно просчитывать последствия. И вот с этим у поляков серьезные проблемы», — добавил эксперт.

При этом он отметил, что единственное, чего таким образом может добиться Варшава – серьезно поссорится с Москвой, хотя, скорее всего, МИД РФ даже не обратит внимания на подобные обсуждения.

«В самом деле — как можно реагировать на глупость? Вот мы и видим, что попытки Запада навредить России плавно переходят в плоскость абсурда. С другой стороны, можно ожидать, что эту тему подхватят российские либералы и начнут всерьез дискутировать на тему, не отдать ли нам Калининградскую область», — добавил Иванов.

Если до этого дойдет, добавил эксперт, это станет не просто очередным позором наших либералов, а их окончательным «расчехлением» как национал-предателей.

Напомним, ранее официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь, выразил предположение, что в вирус COVID-19 в город Ухань, откуда началось распространение эпидемии, был завезен американскими военными. В качестве аргументации китайский дипломат привел анализ публикации в журнале Nature Medicine за 2015 год, где ученые обсуждали создание похожего вируса на примере схожего SARS-CoV-2, и то, какое воздействие он окажет на человечество.