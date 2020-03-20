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18:00   20 Марта 2020
Весь мир

Американский правоохранитель поддержал иск Пригожина против Обамы

Американский правоохранитель поддержал иск Пригожина против Обамы

Бывший заместитель шерифа округа Палм-Бич во Флориде Джон Марк Дуган считает справедливым, если все те, кто распространял клевету в отношении сотрудников и руководства компании «Конкорд менеджмент и консалтинг», предстанут перед судом.

Экс-заместитель шерифа округа Палм-Бич во Флориде Джон Марк Дуган в интервью Федеральному агентству новостей оценил требование российской стороны о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц США, которые стоят за делом "Конкорда". В их числе и бывший президент США Барак Обама.

«Я убежден, что «Конкорд» выбрал совершенно верную стратегию. Знаете, почему я так считаю? Американское правительство не привыкло, когда его уличают в блефе так открыто», — заявил Дуган в беседе с журналистами ФАН.

Экс-шериф также отметил, что стоит только начать противостоять давлению со стороны Вашингтона, как все дело рассыплется на глазах.  Петербургский предприниматель Евгений Пригожин, возглавляющий «Конкорд», потребовал от генпрокурора США Уильяма Барра вернуть дело против его компании в суд и дать возможность «Конкорду» публично доказать свою невиновность.

Бывший американский полицейский отмечает, что спецслужбы США сами сочинили дело о "российском вмешательстве" в выборы президента в 2016 году. 

Дуган считает, что США сами сняли обвинения против "Конкорда" только потому, что не удалось обвинить компанию "на пустом месте". Никаких доказательств нет, американская сторона говорит неправду о России и о том, что ее граждане могли как-то влиять на результаты президентских выборов в США. 

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #обама #пригожин #конкорд

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