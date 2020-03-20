ЦБ отказался от сценария 2014 года по спасению рубля

Центральный банк России 20 марта сохранил ключевую ставку на уровне 6% в условиях падения цен на нефть и роста курса доллара.

Многие экономисты предсказывали повышение ставки. Это, по их мнению, помогло бы бороться с растущей инфляцией, а значит, с повышением цен на товары и снижением реальных доходов населения. Однако в такой ситуации удар пришелся бы на предпринимателей и сферу инвестиций. По мнению экспертов, такой логикой ЦБ руководствовался в декабре 2014 года, когда национальная валюта обрушилась за день более, чем на 8% — до 64,44 рубля за доллар. Тогда ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 6,5 процентных пункта — до 17%. Это было самым резким повышением с 1998 года.

20 марта 2020 года доллар торговался на уровне 78,6 рубля.

При этом команда Набиуллиной считает, что инфляция по итогам 2020 года может превысить целевой уровень в 4%, но замедлится в 2021 году.

Что значит решение ЦБ

По мнению ректора СПбГЭУ, доктора экономических наук Игоря Максимцева, решение Центробанка позволит остановить отток инвестиций на фоне пандемии:

«Центробанк абсолютно правильно занял жесткую позицию, потому что те инфляционные ожидания, которые вызвали бы определенную панику в экономике и обществе, они совершенно здесь не нужны никому. Мы понимаем, что проблема с коронавирусом, она такая краткосрочная, и повышение ставки на ее фоне вызвало бы отток инвестиций и ослабление и так очень сложного экономического состояния нашей страны. Центробанк сегодня показал бизнесу и гражданам, что он уверенно стоит на защите экономических интересов всех граждан и страны в целом».

По прогнозам Максимцева, сохранение ключевой ставки позволит сохранить медленное, но движение вперед. А в дальнейшем ставку можно еще снизить.

Ректор Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Эскиндаров привел опыт других стран.

«Я считаю, что в последствии России стоит обратить внимание на мировой опыт, где ставка могла достигать и ноля процентов, и постепенно вернуться к ее снижению», — сказал Эскиндаров «Политике Сегодня».

Решение ЦБ РФ по ставке вовсе не означает разгона инфляции, убежден доктор экономических наук, проректор РАНХиГС Андрей Марголин.

«На инфляцию влияет множество других факторов, не только курс рубля или нефть. И мы видим, как правительство реагирует на новые обстоятельства — это антикризисные меры, которые скоро начнут выполняться, это и закон о защите капитала, который может казаться неожиданным в и без того тяжелой ситуации с инвестициями. А действия ЦБ здесь показывают его оптимистичный настрой», — дал оценку ситуации Марголин.

Как правительство поддержит экономику

Правительство РФ подготовило антикризисный план, чтобы сгладить последствия пандемии, его копия попала в распоряжение некоторых СМИ, в том числе «Ведомостей» и «РБК». Вот меры, которые будут приняты:

Упрощенный доступ иностранных лекарств и медизделий на российский рынок;

Частично отменят преференции для российских фармкомпаний на госторгах;

Для ряда лекарств и медизделий будет отменена таможенная пошлина;

Цены на продовольствие и товары первой необходимости будет контролировать государство;

С 25 марта по 25 апреля от весового контроля освободят грузовики с продуктами, детскими товарами и лекарствами;

Временно перестанут брать плату с водителей грузовиков в систему «Платон»;

Ставки кредитов предприятий будут субсидироваться;

При необходимости ограничат экспорт товаров;

Государство компенсирует убытки транспортных и туристических компаний;

Культурные и спортивные учреждения получать поддержку государства;

Лизинговым компаниям предоставят докапитализацию;

Малый и средний бизнес получит отсрочку по уплатам страховых взносов на три месяца;

Государство временно отстрочит или перестанет брать аренду за свои помещения и др.

Центробанк РФ, после заявления о сохранении ставки, объявил о мерах поддержки банков и заемщиков. Они включают в себя: реструктуризацию долгов для заболевших коронавирусом, рекомендации банкам не взыскивать недвижимое имущество с больных, рекомендации страховым компаниям идти навстречу клиентам с коронавирусом, которые просят продлить сроки урегулирования страховых случаев или отсрочку платежа.