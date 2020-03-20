ФАН поставил "Новую газету" на первую строчку в рейтинге антироссийских СМИ

Издание "Новая газета" в очередной раз заняло первое место в рейтинге антироссийских СМИ, еженедельно составляемом Федеральным агентством новостей. Провокационные материалы также активно публиковали "МБХ Медиа" и "Эхо Москвы".

В течение прошедшей недели особенно активно антироссийские СМИ распространяли фейковые новости о намерении полностью закрыть Москву на карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции. Подобные слухи особенно опасны, так как направлены на распространение паники среди россиян. Их поспешила опровергнуть заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Не менее активно СМИ распространяли дезинформацию о заявлении президента Владимира Путина о среднем классе. Особенно тут отличились "Новая газета" и "Ведомости". Первое издание намерено уводит фокус с тезиса главы государства на характеристику среднего класса от Всемирного банка – представление регулятора умозрительно и мало подходит под специфику российского общества. "Ведомости" позволили себе опубликовать оценочной суждение, заявив об "оторванности" Владимира Путина от реальности, сообщает ФАН.

Таким образом на прошедшей неделе в лидеры по количеству ангажированных новостей выходит "Новая газета". В тройке также оказались "МБХ Медиа" Михаила Ходорковского и "Эхо Москвы".