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17:43   20 Марта 2020
Политика

Бутина: действия "Конкорда" по возмещению репутационного урона абсолютно правильные

Бутина: действия "Конкорда" по возмещению репутационного урона абсолютно правильные

Политическая активистка Мария Бутина поддержала главу компании "Конкорд" Евгения Пригожина, обратившегося к генеральному прокурору США Уильяму Барру с требованием о возбуждении уголовного дела в отношении экс-президента Барака Обамы и других американских чиновников.

Собеседница издания "ПолитЭксперт", столкнувшаяся с произволом судебной системы США, указала на правомерность требований компании "Конкорд". Никто не мог поверить в победу действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на выборах 2016 года, потому уязвленные оппоненты начали искать "третьего" игрока.

"В моем обвинительном заключении выходит, что я тоже в этом участвовала", – отметила абсурдный момент собеседница ПЭ.

По мнению Бутиной, американцы пытаются замять историю с обвинениями во вмешательстве в президентские выборы. Активистка также рассказала о главной разнице между ее историей и ситуации с "Конкордом".

"Со мной вели переговоры о получении политического убежища в США. Я отказалась, и меня с позором депортировали из США", – заключила Бутина.

Глава "Конкорда" Евгений Пригожин обратился к американскому генпрокурору Уильяму Барру, потребовав привлечь к ответственности политиков, совершивших в отношении компании незаконные манипуляции. Также предприниматель заявил о необходимости возобновления уголовного дела США против "Конкорда", чтобы публично освидетельствовать невиновность.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #пригожин #конкорд #бутина

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