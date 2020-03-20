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19:52   20 Марта 2020
Россия

Коронавирус в России сделал музеи доступнее

Коронавирус в России сделал музеи доступнее

С 17 марта на карантин из-за пандемии коронавируса закрылись все музеи, филармонии, цирки, театры и кинотеатры. Культурно просвещаться россиянам предлагают в онлайн-режиме. Подробный гид — в материале «Политики Сегодня».

Москва

В столице под запретом оказались мероприятия численностью более 50 человек в помещениях. Пока меры действуют до 10 апреля, но могут быть продлены. Коронавирус безвременно сократил выставку Сальвадора Дали в «Манеже». Она должна была продлиться до 25 марта. Виртуальной экспозиции нет — кто не успел, тот опоздал. Но к счастью, большинство крупных музеев остаются доступны и в карантин.

Так, ГМИИ им. А.С. Пушкина предлагает прогуляться по постоянной выставке онлайн. Короткие лекции по истории искусств есть у Академии Пушкинского и на канале музея в Youtube.

Третьяковская галерея запустила проект #ТретьяковкаДома на сайте музея. Там можно почитать статьи о выставках, посмотреть документальные фильмы и послушать подкасты. Музей ежедневно ведет трансляцию из залов и показывает картины, которые выбрали пользователи. 

У Государственного исторического музея есть свой медиапортал, где собраны экскурсии с кураторами выставок и познавательные лекции. Новости стоит искать в блоге музея. Музей Русского импрессионизма предлагает посмотреть лекции на Youtube-канале, а в Telegram-канале и в Instagram — узнать о картинах и художниках.

Коронавирус в России сделал музеи доступнее

Санкт-Петербург

Культурную паузу в Северной столице взяли Эрмитаж, Русский музей, ГМЗ «Петергоф», ГМЗ «Царское Село», Этнографический музей, Музей политической истории России. Некоторые частные галереи перешли на режим посещения по предварительной записи — KGallery, Marina Gisich gallery, NAMEGALERY.

Эрмитаж в карантин предлагает виртуальные туры по всем основным экспозициям. Кроме того, зрителям доступны уже закрытые выставки: «Шедевры Лейденской коллекции», а также полотна Якоба Йорданса. Музей ежедневно выкладывает лекции c хранителями и кураторами временных выставок, а Молодежный центр Эрмитажа делает стримы лекций.

Виртуальные выставки доступны и на ресурсах Русского музея. На сайте можно посмотреть записи онлайн-лекций, узнать о музейных цифровых проектах. Еще больше материалов можно найти на Youtube-канале «Виртуальный Русский музей».

Коронавирус в России сделал музеи доступнее

Экскурсоводы «Петергофа» тоже не собираются прекращать работу. Они будут записывать прогулки по залам в онлайн режиме. На сайте музея есть мультимедийные проекты: «Билет во дворец» и «История петровской ширмы». Онлайн библиотека «Петергофа» регулярно пополняется интересными зданиями.

Екатеринбург

Музей Бориса Ельцина и Арт Галерея в Ельцин Центре закрылись на карантин с 16 марта. Площадка обещает усилить работу в интернете. Сейчас посетителями доступны авторские онлайн лекции о 90-х.

Коронавирус в России сделал музеи доступнее

Музей истории Екатеринбурга анонсирует лонгриды об истории уральской столицы, районах и городских феноменах, а также подкасты и видео. Екатеринбургский музей изобразительных искусств показывает в соцсетях прямые эфиры лекций, экскурсий и мастер-классов.

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Автор: Арсений Аскольский
#онлайн #музеи #коронавирус

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