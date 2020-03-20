Несоответствие доходов Муратова и стоимости его недвижимости вызвали вопросы у его коллег

Коллеги главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова заинтересовались, как руководитель "независимого" издания смог легальным путем заработать на недвижимость, стоимость которой оценили в сотни миллионов рублей. На несоответствие между официальными доходами и имуществом главреда обратил внимание журналист Олег Лурье.

Лурье предложил Муратову отчитаться о своих доходах открыто, раз он позиционирует себя как публичная личность. В интервью для "Политэксперта" журналист указал и имущество семьи главреда "Новой". Часть недвижимости оформлена на дочерей и его гражданскую супругу.

Согласно расследованию ФАН, речь идет о 350 млн рублей. Только вот, как уверяет Лурье, ни у кого из родных Муратова нет таких доходов, чтобы позволить себе настолько дорогую недвижимость.

"Необходимо объяснить несоответствие доходов стоимости данной недвижимости. По курсу докризисному это больше пяти миллионов долларов — невероятная сумма. Даже если сложить доходы Муратова, той женщины и его детей, нужно столетиями не есть и не пить, чтобы такую недвижимость купить", — объясняет Лурье.

Журналист даже сравнил Муратова с Абрамовичем, указав на несоответствие доходов и имущества. Если бизнесмен может показать, на какие деньги он покупает дома и машины, то в случае Муратова ситуация "щекотливая". Более того, уверен Лурье, со стороны "Новой" дальнейший выпуск расследования, которое уличает главных героев публикаций в коррупции и "теневой" прибыли, будет лицемерным.

Собеседник издания подчеркнул, что журналист может зарабатывать большие суммы, но это профессия делает человека публичным, а значит обязывает открыто объясняться перед читателями в случае необходимости. А молчание Муратова, как подытоживает Лурье, уже затянулось.