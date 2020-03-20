Джабаров: либералы провоцируют власти на естественный отказ, чтобы поднять шумиху

Запрашивание проведения митингов в столице РФ – это провокации, которые необходимо пресекать, сходятся во мнении представители различных фракций парламента.

Незарегистрированная Либертарианская партия в альянсе с ОО "Открытая Россия" (признана нежелательной в РФ) олигарха Михаила Ходорковского, а также движение "Гражданское общество" подали в столичную мэрию два уведомления о проведении митингов. Количество заявленных участников – 50 и 25 тысяч. Провокаторы желают выступить против снятия ограничений для действующего президента РФ касательно выборов.

В настоящее время в Москве действуют противоэпидемические и карантинные мероприятия, направленные на борьбу с распространением коронавируса.

"Инициаторы прекрасно понимают, что указом мэра Москвы запрещено проводить мероприятия, численностью более 50 человек. Однако продолжаются провокации", – отметил сенатор Владимир Джабаров в беседе с ФБА "Экономика сегодня".

Заявители митинга запросили для проведения беспорядков проспект Академика Сахарова. В настоящее время в приоритете – здоровье россиян, а не сомнительные инициативы "оппозиционеров", заключил депутат Госдумы Игорь Лебедев.