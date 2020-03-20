Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Несоответствие доходов Муратова и стоимости его недвижимости вызвали вопросы у его коллег

Несоответствие доходов Муратова и стоимости его недвижимости вызвали вопросы у его коллег

 Джабаров: либералы провоцируют власти на естественный отказ, чтобы поднять шумиху

Джабаров: либералы провоцируют власти на естественный отказ, чтобы поднять шумиху
Генпрокуратура пригрозила Соловью наказанием за фейк о коронавирусе

Генпрокуратура пригрозила Соловью наказанием за фейк о коронавирусе

 Путин определил указом размер доплат родителям на детей от 3 до 7 лет

Путин определил указом размер доплат родителям на детей от 3 до 7 лет
Угроза введения новых санкций показывает страх США перед влиянием РФ

Угроза введения новых санкций показывает страх США перед влиянием РФ

 Украина получила тревожный сигнал из-за объединения Венгрии и РФ

Украина получила тревожный сигнал из-за объединения Венгрии и РФ
Несоответствие доходов Муратова и стоимости его недвижимости вызвали вопросы у его коллег

Несоответствие доходов Муратова и стоимости его недвижимости вызвали вопросы у его коллег

 Джабаров: либералы провоцируют власти на естественный отказ, чтобы поднять шумиху

Джабаров: либералы провоцируют власти на естественный отказ, чтобы поднять шумиху
Генпрокуратура пригрозила Соловью наказанием за фейк о коронавирусе

Генпрокуратура пригрозила Соловью наказанием за фейк о коронавирусе

 Путин определил указом размер доплат родителям на детей от 3 до 7 лет

Путин определил указом размер доплат родителям на детей от 3 до 7 лет
Угроза введения новых санкций показывает страх США перед влиянием РФ

Угроза введения новых санкций показывает страх США перед влиянием РФ

 Украина получила тревожный сигнал из-за объединения Венгрии и РФ

Украина получила тревожный сигнал из-за объединения Венгрии и РФ
17:02   20 Марта 2020
Политика

Путин определил указом размер доплат родителям на детей от 3 до 7 лет

Путин определил указом размер доплат родителям на детей от 3 до 7 лет

Родители с детьми в возрасте от трех до семи лет будут получать доплату. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Родители будут ежемесячно получать доплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Размер доплаты равен половине регионального прожиточного минимума для ребенка. Указ об этом подписал сегодня Владимир Путин.

Российские родители, согласно опросу ВЦИОМ, хотят, чтобы их дети занимались волонтерской и благотворительной деятельностью. Как сообщал информационный портал NewInform, таковых набралось 80%.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#дети #путин #доплаты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...