Путин определил указом размер доплат родителям на детей от 3 до 7 лет

Родители с детьми в возрасте от трех до семи лет будут получать доплату. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Родители будут ежемесячно получать доплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Размер доплаты равен половине регионального прожиточного минимума для ребенка. Указ об этом подписал сегодня Владимир Путин.

Российские родители, согласно опросу ВЦИОМ, хотят, чтобы их дети занимались волонтерской и благотворительной деятельностью. Как сообщал информационный портал NewInform, таковых набралось 80%.