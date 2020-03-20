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17:01   20 Марта 2020
Политика

Скворцова назвала сроки готовности создаваемой ФМБА вакцины от коронавируса

Скворцова назвала сроки готовности создаваемой ФМБА вакцины от коронавируса

Вакцина, разрабатываемая Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), будет готова в течение 11 месяцев. Об этом рассказала глава ФМБА Вероника Скворцова.

По словам Скворцовой, специалистами уже созданы три прототипа вакцины против новой коронавирусной инфекции. Первые результаты тестов проведут в июне. Второй этап испытаний ориентировочно завершат в третьем квартале текущего года.

В основе прототипов вакцин лежат рекомбинантные белки, выделенные из поверхностного S-белка SARS-CoV-2. В настоящий момент исследуется иммуногенность препаратов с использованием лабораторных мышей.

 

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Автор: Руслан Неглинный
#скворцова #вакцина #фмба #коронавирус

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