Скворцова назвала сроки готовности создаваемой ФМБА вакцины от коронавируса

Вакцина, разрабатываемая Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), будет готова в течение 11 месяцев. Об этом рассказала глава ФМБА Вероника Скворцова.

По словам Скворцовой, специалистами уже созданы три прототипа вакцины против новой коронавирусной инфекции. Первые результаты тестов проведут в июне. Второй этап испытаний ориентировочно завершат в третьем квартале текущего года.

В основе прототипов вакцин лежат рекомбинантные белки, выделенные из поверхностного S-белка SARS-CoV-2. В настоящий момент исследуется иммуногенность препаратов с использованием лабораторных мышей.