Путин и Асад обсудили ситуацию в сирийском Идлибе

Глава российского государства Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад обсудили по телефону ситуацию в сирийской провинции Идлиб. Кроме того, российский лидер поздравил сирийского коллегу с наступающим мусульманским праздником — Ночью вознесения пророка Мухаммеда, сообщили в Кремле.

5 марта в Москве Путин провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в связи с обострением ситуации в Идлибе. стороны объявили о режиме тишины в регионе. Асад выразил готовность восстановить отношения с Турцией, при условии, что Анкара перестанет оказывать поддержку террористам в провинции Идлиб.