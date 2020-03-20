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16:43   20 Марта 2020
Общество

Путин и Асад обсудили ситуацию в сирийском Идлибе

Путин и Асад обсудили ситуацию в сирийском Идлибе

Глава российского государства Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад обсудили по телефону ситуацию в сирийской провинции Идлиб. Кроме того, российский лидер поздравил сирийского коллегу с наступающим мусульманским праздником — Ночью вознесения пророка Мухаммеда, сообщили в Кремле.

5 марта в Москве Путин провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в связи с обострением ситуации в Идлибе. стороны объявили о режиме тишины в регионе. Асад выразил готовность восстановить отношения с Турцией, при условии, что Анкара перестанет оказывать поддержку террористам в провинции Идлиб.

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Автор: Кристина Мокроусова
#путин #сирия #асад

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