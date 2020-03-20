Украинское командование оказалось не готово к истинным масштабам эпидемии COVID-19 в армии, считает бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Ротация в зоне киевской Операции объединенных сил в Донбассе не состоялась из-за паники в украинской армии, заявил источник из ЛНР. По его словам операция Киева на юго-востоке страны сорвалась из-за эпидемии коронавируса в войсках. Один из офицеров механизированной бригады, который должен был принять участие в ротации, заболел COVID-19, передает слова источника Федеральное агентство новостей.

Помимо коронавируса в украинской армии существуют проблемы с другими инфекционными заболеваниями, заявил экс-депутат Рады Алексей Журавко. По его словам, армейский штаб в Донбассе не располагает даже самыми простыми средствами защиты в рамках эпидемии.

"У них очень большие проблемы с защитными масками, с лекарствами, с организацией первой медицинской помощи. Все это давно уже ни для кого не секрет", – отметил бывший народный избранник.

Однако, несмотря на это, Киев не спешит наводить порядок в войсках, где по-прежнему царит воровство и мародерств. В дальнейшем ситуация с заболеваниями в украинской армии не изменится, считает Журавко, так как власти страны даже не могут взять под контроль эпидемию в стране.