Аэропорт Шереметьево получил сообщение об угрозе взрыва трех самолетов

Анонимное сообщение о "минировании" трех пассажирских самолетов поступило на электронную почту столичного аэропорта Шереметьево.

Речь идет о рейсах из Владивостока, Уфы и Иркутска. Первые два борта уже успешно приземлились в Москве, а третий еще находится в воздухе. Подобные "предупреждения о взрывах" от неизвестных начали поступать в России с 3 марта. С тех пор были "заминированы" более 30 внутренних рейсов, ни одна из угроз не подтвердилась. По словам представителей силовых структур, злоумышленники вымогают биткойны.