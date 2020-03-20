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16:25   20 Марта 2020
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Аэропорт Шереметьево получил сообщение об угрозе взрыва трех самолетов

Аэропорт Шереметьево получил сообщение об угрозе взрыва трех самолетов

Анонимное сообщение о "минировании" трех пассажирских самолетов поступило на электронную почту столичного аэропорта Шереметьево.

Речь идет о рейсах из Владивостока, Уфы и Иркутска. Первые два борта уже успешно приземлились в Москве, а третий еще находится в воздухе. Подобные "предупреждения о взрывах" от неизвестных начали поступать в России с 3 марта. С тех пор были "заминированы" более 30 внутренних рейсов, ни одна из угроз не подтвердилась. По словам представителей силовых структур, злоумышленники вымогают биткойны.

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Автор: Ирина Большунова
#самолеты #шереметьево #угроза взрыва #минирование #ложное минирование

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