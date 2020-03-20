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16:18   20 Марта 2020
Политика

Джаралла уверен, что "Меджлис" готовит "поход" на Крым по заказу США

Джаралла уверен, что "Меджлис" готовит "поход" на Крым по заказу США

Так называемый Марш достоинства, который планируют провести 3 мая члены запрещенной в РФ организации "Меджлис крымско-татарского народа", является совершенно безнадежной затеей. В МИД РФ эту акцию назвали провокацией. Участники намерены "прорвать" государственную границу РФ.

Затея обречена на провал, так как на территорию полуострова так называемый Марш достоинства никто не пустит. Крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что эта акция — продукт информационной войны США против России. 

Все шесть лет с момента воссоединения России и Крыма Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров сыпали угрозами, ультиматумами, применяли методы информационного давления для своих целей. Они стремились присвоить деньги и землю, которые украинское правительство выделяло на нужды "депортированного народа", то есть крымских татар. Большая часть средств была использована не по назначению, в противном случае крымские татары ни в чем бы не нуждались.

Но все деньги достались тем, кто, прикрываясь именем народа, активно их "клянчил". Джемилев говорил, что в марше примут участие некие "международные партнеры" и "видные государственные деятели западных стран". Как заверил эксперт, президента США Дональда Трампа на акции точно не будет.

"Это будут маргинальные политики русофобского толка, принадлежащие ко второму или третьему эшелону власти в своих странах", — считает политолог. 

Политолог отметил, что Джемилев выбрал не слишком подходящее название для акции по "прорыву" границы. Больше этому действу подошло бы название "марш попрошаек" или "марш имени кота Базилио и лисы Алисы".

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Автор: Борис Нестеров
#россия #крым #джаралла

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