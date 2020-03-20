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16:04   20 Марта 2020
Политика

Отмену учений минкомсвязи эксперты считают частью мер по борьбе с коронавирусом

Отмену учений минкомсвязи эксперты считают частью мер по борьбе с коронавирусом

Минкомсвязи отменило проведение учений по обеспечению надежной работы отечественного интернета. Проходить учения должны были сегодня, 20 марта.

Координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев рассказал в беседе с Nation News, что причиной отмены мог стать риск заражения коронавирусом. Многие работодатели думают о здоровье сотрудников и в период пандемии не заставляют их появляться на улице и в офисе, позволяя работать удаленно из дома. 

"Возможно, было взято в расчет отсутствие на рабочих местах части персонала", – заметил эксперт. 

Он объяснил, что важно понимать, что следует предложить замену существующей системе адресации. Этот ключевой момент определит, сможет ли сегмент работать независимо от глобальной Сети. 

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Автор: Борис Нестеров
#парфентьев #интернет

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