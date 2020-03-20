«Легкий на подъем»: в США оценили российский танк Т-72

Американский журнал The National Interest опубликовал статью, в которой сравнил российский танк Т-72 с американским M1 Abrams.

«Для клиентов, которые не могут позволить себе М1 Abrams или другие западные главные боевые танки, Т-72 — это то, что нужно», — пишет Калеб Ларсон, американский политолог.

Правда, Ларсон в статье не упоминает, как Т-72 нагонял ужас на американцев во время войны в Ираке. Умолчал автор статьи и том, что российский танк гораздо маневреннее американского.

Машина прогресса

Т-72 изначально был создан в качестве «работы над ошибками» — его предшественник Т-64 был компактной, но ненадежной и чересчур сложной в производстве боевой машиной. Лауреат Государственной премии СССР, кандидат технических наук Леонид Карцев писал, что у Т-64 был недостаточно мощный двигатель, который к тому же быстро перегревался.

При разработке Т-72 все недостатки исправили. В том числе установили V-образные двенадцатицилиндровые двигатели В-46. Они позволяют машине идти «на сухую», даже когда двигатель перегрелся, около 25 километров. Теперь Т-72 — самый массовый по производству танк в мире.

Вес имеет значение

Танк Т-72 легкий и маневренный — боевая масса составляет 41 тонну, тогда как вес различных модификаций американского М1 Abrams начинается от 54 тонн. Редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков не считает уместным сравнивать российскую боевую машину с неповоротливым американцем.

«Наш Т-72 действительно легче и маневреннее, чем Abrams. Я напомню, что во время операции США в Ираке наш танк считался самым опасным для американцев, потому что легко пробивал броню танка Abrams. Когда американцы видели у иракцев Т-72, они останавливали движение, разворачивались и вызывали поддержку с воздуха, потому что на земле войска США не могли тягаться с нашей машиной», — рассказал эксперт «Политике Сегодня».

Широкий выбор

У танка Т-72 — более 30 модификаций для разных условий ведения боя. Наиболее «сильная» сборка 2016 года — Т-72 Б3. Модель имеет автоматизированную коробку передач и даже телевизионную камеру заднего обзора.

Еще одно мощное преимущество Т-72 Б3 — комплекс модульной динамической защиты «Реликт». Он представляет из себя небольшие пластины, которые устанавливаются по всему корпусу танка. «Реликт» защищает боевую машину от всех разработанных современных противотанковых снарядов, а поврежденные части брони легко можно заменить на новые.

Американский политолог Калеб Ларсон в своей статье для The National Interest отнес к недостаткам Т-72 хранение боеприпасов в отсеке экипажа, что может привести к взрыву при ударе танка. Алексей Леонков уточнил, что в модели Т-72 Б3М внутренняя конструкция доработана.

«У М1 Abrams точно такое же хранение боеприпасов. А в версии танка Т-72 Б3М безопасный отсек для снарядов есть. Тем более машину можно отдельно подготовить как к бою на открытой местности, так и к городским сражениям. Это минимизирует шанс внезапного удара или поражения снарядом», — добавил Леонков.

«Русский танк, который не умрет» — именно так озаглавили статью в The National Interest, несмотря на попытки принизить достоинства Т-72 перед американскими машинами.

Сейчас модификации Т-72 используют в 45 странах, в их числе: Венгрия, Индия, Китай, Малайзия, Чехия, Марокко, Польша, Финляндия, Сербия и др. По данным РИА Новости, стоимость одного танка оценивается в 22 миллиона рублей.