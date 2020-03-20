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15:58   20 Марта 2020
Общество

Путин и Токаев обсудили меры по борьбе с распространением COVID-19

Путин и Токаев обсудили меры по борьбе с распространением COVID-19

Президент России Владимир Путин обсудил со своим коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым борьбу с распространением коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Лидеры двух государств в ходе телефонного разговора договорились наращивать взаимодействие в борьбе с COVID-19. Уточняется, что переговоры состоялись по инициативе казахстанской стороны.

Вспышку заболевания, вызванного неизвестным ранее коронавирусом, зафиксировали в конце 2019 года в Китае. Позднее она распространилось на многие страны, вследствие чего была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последней информации, в России количество зараженных COVID-19 не превышает 200 человек. Число выздоровевших уже достигло девяти человек.

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Автор: Василий Пименов
#путин #кремль #коронавирус

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