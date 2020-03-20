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15:41   20 Марта 2020
Политика

Соловьев призвал главреда "Новой" ответить, откуда в собственности элитная недвижимость

Соловьев призвал главреда "Новой" ответить, откуда в собственности элитная недвижимость

Журналист Владимир Соловьев напомнил главреду "Новой газеты" Дмитрию Муратову об обещании раскрыть правду о дорогой недвижимости.

Он рассказал об этом в беседе с изданием iReactor. Муратов не хочет говорить, откуда у его супруги появилась элитная недвижимость за 350 млн рублей. Его также подозревают в незаконных финансовых схемах. Но сам главный редактор "Новой" называет себя "борцом с коррупцией". 

Его жена Ирина Столярова — хозяйка дорогостоящей квартиры в Москве, сообщается в Едином государственном реестре недвижимости. Журналист Соловьев заметил, что у него была просьба к Муратову. 

"Он очень давно, когда публиковал у себя распоряжение московского правительства о сдаче мне жилой площади, обещал мне, что он точно также опубликует у себя, кто из известных оппозиционных и не только деятелей получал от Москвы жилплощадь бесплатно или за очень небольшие деньги", — заявил Соловьев.

Телеведущий уточнил, что свою жилплощадь он покупал по самым дорогим в московском правительстве расценкам, но не ожидает, что Муратов расскажет о своей дорогой недвижимости.

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Автор: Илья Романович
#соловьев #новая газета #муратов

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