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15:29   20 Марта 2020
Технологии

Российские ученые разработали шесть препаратов от коронавируса

Российские ученые разработали шесть препаратов от коронавируса

Ученые из России разработали шесть препаратов от коронавируса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выразив надежду, что вскоре удастся подтвердить их эффективность и применять для профилактики эпидемии.

Глава кабмина отметил, что работа с использованием новейших биотехнологий проведена в рекордно короткие сроки – всего за два месяца. Это лишь часть тех шагов, которые предпринимаются для защиты населения, его поддержки, адресной помощи отраслям и компаниям, оказавшимся в зоне риска.

Главная цель – не допустить массового распространения инфекции, контролировать ситуацию в режиме нон-стоп и создать вакцину, добавил Мишустин.По данным на 20 марта в России зарегистрировано 199 случаев заражения коронавирусом, пятеро человек выздоровели. Самая полная информация о ситуации с COVID-19 в стране и мире доступна на портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Яна Либерман
#вакцина #российские ученые #мишустин #коронавирус

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