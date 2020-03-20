Либеральная общественность пытается лишить россиян Крыма и Курил, создав петицию от лица "польского шпиона" Станислава Станских, который призвал ПАСЕ оценить поправки в Конституцию.

Документ призывает Совет Европы отправить поправки в Основной закон страны на экспертизу в Венецианскую комиссию. 16 марта Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) обратилась в Венецианскую комиссию и попросила оценить российские поправки, но заседание отменили из-за коронавируса. Петицию оппозиции к 19 марта поддержали более 100 тысяч человек, однако достоверность этого не доказана. Либералы могут использовать несколько профилей, чтобы накрутить счетчик петиции.

Ситуация не понравилась оппозиционерам, которые и создали документ, чтобы надавить на ПАСЕ. В частности, публичная их позиция исходит из того, что в Конституцию хотят внести поправку о приоритете российского права над международным, что будет препятствовать любым решениям Европейского суда по правам человека. Как передает Федеральное агентство новостей, именно в этот орган регулярно обращаются либералы. В 2014 году российский лидер Владимир Путин уточнил, что многие решения ЕСПЧ имеют политический характер.

Либеральная общественность не только боится потерять доходы, но и хочет повлиять на поправку об укреплении суверенитета страны. Оппозиция хочет препятствовать тому, чтобы в будущем границы РФ можно было "исправить". Это касается Крыма, Курил, Калининграда и прочих регионов. Петиция Станских направлена на то, чтобы оставить лазейку для принятия попыток расчленить Россию и засудить ее.