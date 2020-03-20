Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с Советом безопасности государства работу координационных структур по противодействию новому китайскому коронавирусу COVID-19.

Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что разговор также коснулся усилий по разработке соответствующей вакцины.

В России принимаются все необходимые меры профилактики и защиты населения от распространения коронавирусной инфекции. Владимир Путин и Совбез РФ также обсудили вопросы по стабилизации экономики в условиях сильных волнений и кризисных проявлений на международных рынках.