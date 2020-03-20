Историк и политолог сравнили судьбы Горбачева и Николая II

Историк Александр Пученков и политолог Сергей Малинкович сравнили судьбы Михаила Горбачева и Николая II, их отношение к власти и государству. Объединяет этих правителей то, что им не удалось избежать развала государства.

Николай II был рожден императором, его готовили править страной с детства. Горбачеву же пришлось преодолеть карьерную лестницу КПСС. Если Николай II воспринимал себя божьим помазанником и своей главной задачей считал передать наследнику монаршие прерогативы в том же объеме, в каком получил их от своего отца, то у Михаила Горбачева был совсем другой взгляд на вещи. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Историк Александр Пученков отметил, что последний российский император был человеком "патологически пессимистического настроя". В этом и есть основное различие между Николаем II и Михаилом Горбачевым.

Николай был уверен, что любое его начинание обречено на неудачу. Горбачев же считал себя крайне везучим и притягивающим удачу человеком, хотя история его правления говорит об обратном. Именно на этот период пришлась катастрофа в Чернобыле и бедствие в Армении.

Заместитель председателя ЦК партии "Коммунисты России", политолог Сергей Малинкович считает, что и Михаил Горбачев, и Николай II умели при необходимости принимать весьма жесткие решения. Несколько дней Февральскую революцию пытались подавить. И лишь когда стало понятно, что деваться некуда, Николай II сдался.

Похожая история произошла с Горбачевым. По словам коммуниста, он "был изворотливым" и не желал нести ответственности за свои решения.

"Кто отдал приказ саперными лопатками разгонять там, где можно было спокойно разогнать более локальными средствами для силового подавления беспорядков? Все это Горбачев", — напомнил Малинкович.

Политолог отмечает, что Горбачев был готов на все, чтобы сохранить свою власть. Вот только он совершенно не хотел нести ответственность за это.