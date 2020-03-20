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14:30   20 Марта 2020
Экономика

ЦБ подтвердил прогнозы аналитиков по сохранению ключевой ставки

ЦБ подтвердил прогнозы аналитиков по сохранению ключевой ставки

Совет директоров российского Центробанка принял решение не изменять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 6% годовых. Это полностью соответствует прогнозам аналитиков, которые ждали от регулятора поддержки в момент неспокойствия на фондовых рынках.

На собрании совета директоров Банка России было принято решение сохранить ключевую ставку неизменной – на уровне 6% годовых. Такое решение регулятора прогнозировали финансовые аналитики. Изменение ставки в сложившейся ситуации замедления мировой экономики могло навредить укреплению рубля.

Комплекс действий ЦБ РФ позволит избежать дополнительных потрясений, особенно в условиях восстановления. В отличие от центробанков других стран, российская организация приняла решение ограничиться щадящими мерами, не оказывая на экономический механизм сильного давления.

По последним данным, в субботу, 21 марта, официальные курсы доллара и евро снизятся на 2 и 3 рубля соответственно.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #экономика #центробанк #ключевая ставка

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