ЦБ подтвердил прогнозы аналитиков по сохранению ключевой ставки

Совет директоров российского Центробанка принял решение не изменять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 6% годовых. Это полностью соответствует прогнозам аналитиков, которые ждали от регулятора поддержки в момент неспокойствия на фондовых рынках.

На собрании совета директоров Банка России было принято решение сохранить ключевую ставку неизменной – на уровне 6% годовых. Такое решение регулятора прогнозировали финансовые аналитики. Изменение ставки в сложившейся ситуации замедления мировой экономики могло навредить укреплению рубля.

Комплекс действий ЦБ РФ позволит избежать дополнительных потрясений, особенно в условиях восстановления. В отличие от центробанков других стран, российская организация приняла решение ограничиться щадящими мерами, не оказывая на экономический механизм сильного давления.

По последним данным, в субботу, 21 марта, официальные курсы доллара и евро снизятся на 2 и 3 рубля соответственно.