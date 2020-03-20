Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Новая газета» пугает россиян голодом и гибелью из-за пандемии коронавируса

«Новая газета» пугает россиян голодом и гибелью из-за пандемии коронавируса

 Глава Выборгского района заявил о полной готовности защитить петербуржцев от COVID-19

Глава Выборгского района заявил о полной готовности защитить петербуржцев от COVID-19
Песков заявил, что Москву не закроют на карантин

Песков заявил, что Москву не закроют на карантин

 Шойгу рассказал о планах США провести учения на Сахалинском и Приморском направлениях

Шойгу рассказал о планах США провести учения на Сахалинском и Приморском направлениях
Угроза введения новых санкций показывает страх США перед влиянием РФ

Угроза введения новых санкций показывает страх США перед влиянием РФ

 Украина получила тревожный сигнал из-за объединения Венгрии и РФ

Украина получила тревожный сигнал из-за объединения Венгрии и РФ
«Новая газета» пугает россиян голодом и гибелью из-за пандемии коронавируса

«Новая газета» пугает россиян голодом и гибелью из-за пандемии коронавируса

 Глава Выборгского района заявил о полной готовности защитить петербуржцев от COVID-19

Глава Выборгского района заявил о полной готовности защитить петербуржцев от COVID-19
Песков заявил, что Москву не закроют на карантин

Песков заявил, что Москву не закроют на карантин

 Шойгу рассказал о планах США провести учения на Сахалинском и Приморском направлениях

Шойгу рассказал о планах США провести учения на Сахалинском и Приморском направлениях
Угроза введения новых санкций показывает страх США перед влиянием РФ

Угроза введения новых санкций показывает страх США перед влиянием РФ

 Украина получила тревожный сигнал из-за объединения Венгрии и РФ

Украина получила тревожный сигнал из-за объединения Венгрии и РФ
14:14   20 Марта 2020
Общество

Глава Выборгского района заявил о полной готовности защитить петербуржцев от COVID-19

Глава Выборгского района заявил о полной готовности защитить петербуржцев от COVID-19

РФ закрыла границу с Финляндией 19 марта. Глава администрации Выборгского района Ленинградской области Геннадий Орлов рассказал о дополнительных мерах борьбы с распространением коронавируса.

Орлов пояснил, что российские власти принимали меры по нераспространению нового типа пневмонии еще до закрытия границ. Сотрудники Роспотребнадзора дежурили на границе, проверяли температуру и спрашивали прибывших, как долго и в какой стране они были.

Кроме того, в Выборгском районе запрещены общественные мероприятия с участием более 50 человек, закрыты школы, а все учреждения снабжены антисептиками, салоны общественного транспорта ежедневно обрабатываются.

"Отменены все мероприятия с участием иностранных делегаций. Населению настоятельно рекомендовано не посещать зарубежные страны", — сказал Орлов в беседе с ФАН.

В районе активно распространяются памятки с информацией по профилактике коронавируса, а также планируется установка банеров, добавил глава региона.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#финляндия #орлов #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...