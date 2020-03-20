Глава Выборгского района заявил о полной готовности защитить петербуржцев от COVID-19

РФ закрыла границу с Финляндией 19 марта. Глава администрации Выборгского района Ленинградской области Геннадий Орлов рассказал о дополнительных мерах борьбы с распространением коронавируса.

Орлов пояснил, что российские власти принимали меры по нераспространению нового типа пневмонии еще до закрытия границ. Сотрудники Роспотребнадзора дежурили на границе, проверяли температуру и спрашивали прибывших, как долго и в какой стране они были.

Кроме того, в Выборгском районе запрещены общественные мероприятия с участием более 50 человек, закрыты школы, а все учреждения снабжены антисептиками, салоны общественного транспорта ежедневно обрабатываются.

"Отменены все мероприятия с участием иностранных делегаций. Населению настоятельно рекомендовано не посещать зарубежные страны", — сказал Орлов в беседе с ФАН.

В районе активно распространяются памятки с информацией по профилактике коронавируса, а также планируется установка банеров, добавил глава региона.