«Новая газета» пугает россиян голодом и гибелью из-за пандемии коронавируса

Главным новостным поводом в мире по-прежнему остается пандемия коронавируса. Карантинные меры в Москве и Петербурге ужесточились: закрыты театры и музеи, отменены массовые мероприятия, работодателям рекомендуется перевести сотрудников на удаленную работу, а всем гражданам советуют по возможности сократить личные контакты, особенно с пожилыми людьми, так как именно они — в группе риска.

Меры, принятые российским правительством для сдерживания инфекции, оценили во Всемирной организации здравоохранения – их назвали достаточно эффективными, особо отметив практику social distance, подразумевающую ограничение массовых мероприятий. Меры направлены на то, чтобы снизить распространение инфекции и не допустить пиковой нагрузки на систему здравоохранения – именно это не удалось сделать в Италии, что и привело к печальным последствиям.

В России сегодня подтвердили 199 случаев заболевания, в Москве зарегистрировали первый летальный исход – скончалась 79-летняя женщина с коронавирусом, которая имела ряд хронических заболеваний, включая гипертоническую болезнь сердца, диабет и артеросклероз сосудов. Смерть наступила не в результате коронавируса, а из-за оторвавшегося тромба.

Социальные и экономические последствия карантина пугают многих больше, чем сама инфекция: информации много, и она довольно противоречивая, прогнозов насчет безвозвратно изменившейся жизни тоже много. Никто не отрицает, что ситуация напряженная, и уже стала вызовом всему обществу. Перестать беспокоиться люди не в состоянии, так как привычный ход вещей действительно нарушен. Но некоторые пользуются естественным волнением для раскачки самой настоящей паники.

Например, «Новая газета», которая еще недавно требовала оставить россиян в покое, дав им «переболеть самостоятельно», выпустила колонку Анастасии Мироновой, посвященную проблеме. Автор создал воистину апокалиптическую картину, предрекая все самое плохое, что только может случиться.

По мнению Мироновой, жертвами будут бедные люди, потому что они не в состоянии выжить и прокормить семьи, соблюдая все предписания. Никто не будет изолироваться, так как люди живут от зарплаты до зарплаты, и не могут позволить себе не работать.

Миронова приводит в пример страны, где убытки компенсировали всем, и так только удалось остановить распространение вируса, люди перестали бояться карантина и остались дома.

В России, по мнению колумниста «Новой газеты», подобного не будет, и люди обречены выживать самостоятельно, без поддержки государства.

Нежелание предпринимателей оплачивать больничные своим сотрудникам, чтобы дать им возможность не заражать других, действительно проблема, с которой властям еще предстоит бороться. Хозяева малого бизнеса и самозанятые граждане, не успевшие накопить достаточную «подушку безопасности», также попали в сложную ситуацию и этого никто не отрицает. Но меры поддержки все же будут.

Подсчитать весь масштаб ущерба экономики пока не представляется возможным, но правительство уже создало специальный фонд в 300 млрд рублей, анонсировало ряд мер, которые могут помочь людям пережить кризис. Предполагается, что поддержка бизнеса сферы услуг, розничной торговли и малых предприятий будет включать: отсрочку оплаты аренды государственного и муниципального имущества на три месяца, рефинансирование кредитов, предоставление краткосрочных льготных кредитов, и другие меры. При необходимости, поддержку окажут регионам, а главным направлением поддержки населения анонсировали сохранение занятости и бесперебойности выплат на время карантина. Бюджетные расходы в этом году сокращать не планируют.

Сильнейшее беспокойство колумниста вызывает продуктовый ажиотаж. Миронова пишет, что большинство просто не может себе позволить единоразовые крупные закупки еды для семьи на 32 тысячи рублей (по собственным подсчетам автора), поэтому будет неизбежно нарушать карантин. Но судя по стремительно пустеющим полкам супермаркетов в Москве и Петербурге, эти опасения все-таки напрасны.

Но главный упрек Анастасии Мироновой в сторону здравоохранения РФ – якобы платные тесты на коронавирус. Колумнист пишет, что он стоит 13 тысяч рублей, и это значительные траты, на которые мало, кто пойдет.

Если предыдущие измышления можно назвать паникерскими прогнозами, то это уже самый настоящий фейк: в России бесплатно тестируют всех с подозрением на инфекцию, а также прибывших из стран, где она зафиксирована, тесты прошли уже более 133 тысяч человек. По итогам сегодняшнего заседания правительство заявило, что дефицита тестовых систем нет.

На самом деле, власти Петербурга опубликовали список поликлиник, где тест может сдать любой желающий, абсолютно бесплатно, даже без симптомов. Важная мера, которая позволит и выявить потенциальных носителей, и успокоить остальных. Для Анастасии Мироновой это повод еще сильнее пугать – в фейсбуке она упомянула о бесплатных тестах, но заметила, что теперь помощи не дождется никто с пропиской в Ленобласти, так как Петербург не потянет нагрузку. Вопреки заявлению Смольного и правительства Ленобласти, которые заверили, что отказывать прописанным не в Петербурге в помощи никто не собирается.

Интернет-фрики на службе паникеров

Анастасия Миронова в русскоязычном фейсбуке известна как фрик с идеей-фикс по поводу еды. Имя себе сделала на панике из-за продуктовых санкций в 2014 и 2015 году. Тогда журналист работала в петербургской редакции «Эха Москвы», но вскоре рассорилась с коллективом. Она занимает подчеркнуто антивластную позицию и с либеральной элитой дружить не спешит, часто говорит о себе как о настоящем оппозиционере и нонконформисте.

Вот, например, еще в августе 2014 года Миронова грозила читателям «Эха Москвы» удорожанием продукции эко-магазинов и продразверстками в деревнях.

Но особо запомнилась откровениями о ведре польского творога, который везла в чемодане без ручки транзитом через Ригу, потому что в России якобы нет продуктов без трансжиров и вредных добавок.

С тех пор регулярно пишет проникновенные посты и колонки, как в России все плохо с продуктами, их качеством и доступностью, собирая сотни комментариев в фейсбуке – Миронову часто высмеивают, но обсуждают всегда активно.

Никто и не ждал, что она пройдет мимо коронавируса, но после недавней громкой ссоры с Виктором Шендеровичем из-за русофобских шуток последнего, мало кто думал, что выступит в роли эксперта по антикризисным и карантинным мерам именно для «Новой газеты».

Видимо, изданию настолько надо раскачать панические настроения, что годится кто угодно способный это сделать, даже человек с репутацией истерички и фрика среди чужих и своих. Тем более, если для автора возможная нехватка продуктов – личная фобия, и он рад отработать тему без существенного вознаграждения.