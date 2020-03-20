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13:21   20 Марта 2020
Технологии

Испытания вакцины от коронавируса начались в Новосибирской области

Испытания вакцины от коронавируса начались в Новосибирской области

Первый прототип вакцины от коронавирусной инфекции начинают испытывать в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор", находящемся в наукограде Кольцово, Новосибирская область.

Первые прототипы вакцины от коронавирусной инфекции были разработаны центром "Вектор" в предельно сжатые сроки. Работу параллельно вели шести разных технологических платформ. Первые результаты работы вирусологов будут проверены на животных, что должно доказать их эффективность и безопасность.

На основе исследований будут выявлены наиболее перспективные прототипы, после чего начнётся работа по точному определению состава, дозировки и способах его введения в организм. Уже к концу года все исследования должны быть завершены, об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В России 20 марта подтвердили еще 4 случая выздоровления после карантина. Всего на территории страны от COVID-19 вылечились 9 человек.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #испытания #вакцина #вектор #коронавирус

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